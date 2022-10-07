獨家》六都停電次數比一比 台中、新北都比高雄多

鳥獸引起停電，台電將加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網等，降低鳥獸碰觸配電設備。 （記者葛祐豪翻攝）

2022/10/07 19:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄停電真的比較多嗎?本報獨家取得台電近5年統計，發現每年停電次數都是台中最多，高雄原居第二，去年已被新北超車，降到第三。

年底大選藍綠攻防，停電議題被國民黨拿來炒作，批評「停電成為高雄的日常」。剛從台電退休、目前是高科大兼任助理教授的陳炯堯，則指高雄停電次數近年已大減逾5成，但303大停電後，以往一些零星小範圍停電，被大量報導，造成明顯落差的停電認知，呼籲不應成為部分有心人士的媒體操作話題。

台電配售電事業部副總兼執行長陳銘樹，昨晚南下高雄，他也強調，近期社會關注高雄區域停電狀況，但事實上，「高雄停電沒比較多，是媒體關注比較多。」

記者獨家取得台電針對六都，近5年停電次數的統計資料，發現從2017至2021年，台中市每年的停電次數都居冠（詳見表格），以近3年而言，台中2019年停電2104次、2020年1673次、2021年 1402次；至於高雄則是2019年1435次、2020年1344次、 2021年1166次。

從統計發現，高雄市從2017至2020年，每年停電次數都比新北市多，位居六都第二，但2021年新北市停電達1333次，已超越高雄市居第二，高雄成為第三。

「為何停電數據降低，社會卻有高雄一直停電的認知？」陳炯堯指出，主因是民眾對整體停電頻率、次數較無全面完整資訊，易受刻意關注與短時間大量報導的密集停電感受影響。然而，「只要對比歷年實際停電對照報導次數，就可驗證到底停電感是實際，抑或被塑造而成？」

至於今年1-9月，六都的停電次數是多少？台電則表示，因饋線分布相互交錯，橫跨行政區，台電統計停電是以各區營業處服務區範圍為統計標準，若要區分行政區，將於年度結束後，再以人工方式劃分統計。

另針對輿論關注鳥獸引起高雄停電，台電解釋，部分鳥獸會在架空線路上攀爬移動，當翅膀、尾巴不慎碰觸線路金屬設備或相鄰線路，不僅會引起電流導通造成觸電，也會因線路啟動保護動作，影響周遭部分用戶停電。

對此，台電近年以阻斷碰觸路徑、營造友善環境兩方向進行，如透過線路設備被覆計畫，將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板則加裝被覆罩等，另加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網等，降低鳥獸碰觸配電設備。

2017至2021年，六都停電統計表。（記者葛祐豪翻攝）

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