國軍慘吃口水、未來麵包 高市衛局稽查廠商發現26件過期食材

高市衛生局人員今前往滿冠、天糧2家食品廠稽查，發現有過期食材、標示不清等問題。（高雄市衛生局提供）

2022/10/07 20:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕北市議員鍾沛君今（7日）揭露國防部陸軍副食供應中心的麵包製作過程不衛生，傳生產線人員直接用嘴咬麵包「修邊」，甚至有「未來麵包」或未標示有效期限的麵包，高雄市衛生局今前往滿冠股份有限公司和天糧食品稽查，在天糧食品發現高達26件食材過期，另滿冠也有食材未離地及分裝食材未標示品名、有效日期等違規事項，將依法嚴辦。

高雄市衛生局指出，今天無預警兵分二路會同食藥署南區管理中心及相關司法警察機關聯合稽查，現場無發現工作人員未戴口罩，惟進一步查獲天糧食品有限公司作業區囤放逾期食材26項，滿冠股份有限公司分裝食材未標示有效日期等情事，將依食安法處辦。另陳情人指稱麵包有效日期往後標註部分，疑涉及偽造文書，將移送地檢署偵辦。

衛生局表示，稽查人員現場查獲天糧食品作業區貯存逾期麵粉、蛋黃液、在萊米粉、椰子粉等26項食材、作業場所食材未離地等缺失；滿冠則現場食材未離地及分裝食材未標示品名、有效日期，違反食品良好衛生規範準則，另陳情人提供影片疑從業人員咬食麵包後再包裝一事，現場查無相關事證，衛生局將列管持續加強稽查。

針對食品業者於作業區貯存逾期食材，違反食安法可處6萬元以上罰鍰；食材未離地、分裝食材未標示品名及有效日期等缺失，已飭令業者限期改正，屆期不改正可依食安法處6萬元以上罰鍰。

衛生局澄清，在接獲陳情指滿冠、天糧食品原料逾期，以及作業場所衛生疑慮，即啟動稽查，並與中央相關單位研議稽查事項，強調絕非如北市議員所指毫無作為，對於食安案件在掌握完整情資後，必定依法嚴辦，亦依案件情節會同檢調單位深入稽查，本案因事涉2家業者、銷售層面擴及多處，衛生局於調查情搜相關周邊事證至一定程度後，謀定後動採取現場無預警聯合稽查行動。

稽查人員前往食品廠針對食材、作業環境等住行稽查。（高雄市衛生局提供）

現場查獲逾期原物料。（高雄市衛生局提供）

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