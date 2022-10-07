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    首頁　>　高雄市

    史哲運將載美女 台灣設計展改造計程車外觀

    史哲（左）當臨演搭載台灣大車隊執行長林念臻。（記者黃旭磊攝）

    史哲（左）當臨演搭載台灣大車隊執行長林念臻。（記者黃旭磊攝）

    2022/10/07 19:59

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕2022台灣設計展改造計程車隊外觀，由高雄市副市長史哲擔任運將臨演，與台灣大車隊執行長林念臻及10多名運將宣示設計能量將改變道路樣貌。

    台灣設計展萬坪展區開幕，即日起至23日於「設計中島」等3大展區同步展出，上百名遊客於國慶連假前遊逛欣賞「設計擎天光」衝天光束，而史哲、林念臻與14名運將駕乘閃電車款造型，現身蓬萊商港區棧7庫前廣場，宣示改造道路樣貌。

    高雄市文化局長王文翠指出，南臺科技大學創新產品設計系教授王文雄、天晴設計事務所總監易瑋勝操刀改造車頂燈，以車身黃、黑色對比，車身包装則由55688視覺設計師林美君邀請在地設計師尤洞豆改造，以閃電造型帶給乘客活潑、速度感氛圍。

    高雄市長陳其邁說，規劃史上最大萬坪展區，翻轉過去蓬萊商港區「經濟中島」成為輸出文化創意的「設計中島」 ，這次結合設計團隊與車隊打造城市移動美學，透過小黃「移動的設計」走入城市巷弄。

    史哲強調，台灣設計展設計能量注入小黃，這股能量正在改變大眾，從輕軌「龍貓隧道」設計成林道列車改變社區爭議，到正忠排骨飯、鹽一市場設計，可預計「車頂燈」設計能量將由運將帶入大街小巷。

    台灣設計展改造小黃外觀。（記者黃旭磊攝）

    台灣設計展改造小黃外觀。（記者黃旭磊攝）

    設計能量注入小黃外觀。（記者黃旭磊攝）

    設計能量注入小黃外觀。（記者黃旭磊攝）

    台灣設計設計台灣展現自信。（記者黃旭磊攝）

    台灣設計設計台灣展現自信。（記者黃旭磊攝）

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