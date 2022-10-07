1011國際女孩日 高市6議員選將籲重視月經貧窮

高市6議員選將倡議重視月經貧窮等平權議題。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/07 18:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應1011國際女孩日，高市多位現任議員與市議員參選人齊聚，共同倡議關注月經貧窮等平權議題，宣示未來進入議會後，將持續監督市府在推廣月經貧窮及平權相關政策，除要求擴大校園提供女性生理用品，也呼籲民間機構重視。

高市議員康裕成、高閔琳、簡煥宗，市議員候選人黃偵琳、林慧欣、湯詠瑜等，今共同為月經貧窮議題發聲。

黃偵琳指出，購買生理用品對部分女性算不小負擔，有單親家庭母女三人合用一包生理用品，或弱勢家庭規定孩子4小時才能換一次，讓她更堅定將來要竭力推廣校園、公家機關及醫院，提供生理用品給女性學童及弱勢女性。

林慧欣表示，大旗美區比較偏遠，有很多觀光景點，因此自己在服務處設立生理用品友善點，呼籲不論是來遊玩、或任何有需要的朋友，都可隨時來取用。

湯詠瑜說，自己曾在國際律師事務所工作，爭取女性在參政權、工作權、性別平等方面的權益，在踏入公共服務的領域後更應發揮所長，盡力推動女性權益相關議題。

居隔中的簡煥宗認為，照顧弱勢是政府應盡義務，過去也多次在議事廳內向相關單位爭取，針對弱勢家庭發放生理用品券，使各個年齡層女性，都能有尊嚴且自在的取得生理用品，無須因為生理周期而造成經濟負擔。

康裕成說，這會期已有多位議員共同在議會中對月經貧窮提出質詢，自己長期追蹤的月經貧窮議題在高雄已有初步的成果，市府去年已於國中發放2萬餘片衛生棉，今年也會擴大到小學高年級，市立醫院亦有提供免費衛生棉給有需要的市民使用；她肯定市府努力，但亦表示除月經貧窮以外，更深層且應解決的問題是「平權」。

高閔琳表示，月經貧窮應受到廣泛討論，這不只是女性議題，也是弱勢跟人權的議題，希望藉由行動、號召社會各界重視月經貧窮議題，今日所有議員及議員參選人們在進入市議會時，都會加強自己監督的力道，為平權盡一份力。

與會倡議者也共同舉起「擴大推廣平權 終結月經貧窮」、「合力杜絕月經貧窮 攜手共組平權高雄」的標語，希望能透過各自努力倡議至各學校與民間單位，並進而影響後續的政策研議方向，提醒市民朋友重視月經貧窮議題。

高市左楠區議員參選人黃偵琳，呼籲各界重視月經貧窮等平權議題。（記者王榮祥翻攝）

高市議員參選人林惠欣、湯詠瑜呼籲各界正視月經貧窮議題。（記者王榮祥翻攝）

高市議員康裕成與多位女選將，號召各界正視月經貧窮議題。（記者王榮祥翻攝）

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