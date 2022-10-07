退休銀行員欲匯285萬討「女友」歡心 老父急罵傻兒子

員警、行員等多人擔心洪男提領巨款是遇上詐騙，紛紛向前勸阻。（民眾提供）

2022/10/07 18:06

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄52歲洪姓男子原在銀行上班，上月突申請提前退休領了400萬元退休金，4日前往銀行領取285萬元稱是房屋裝潢使用，因款項太大，老同事擔心有異，請警方前往了解，經查發現洪男不僅將每月薪水匯給通訊軟體上認識的女友「KIKI」，還欲匯285萬元討未曾謀面的女友開心，而洪男的老父也趕到銀行感謝大夥阻止兒子做傻事。

三民第一分局長明所指出，洪男為銀行退休行員，近2、3個月經由通訊軟體認識一名女子「KIKI」，由於對方的曖昧話術讓洪男陷入桃花劫，誤以為遇上真愛，不僅死心踏地的把每個月的薪水轉匯給「KIKI」，9月底更突然申請提前退休，領了近400萬元的退休金才沒幾天，就前往原本上班的銀行要提領285萬元和匯款。

經洪男老同事的關心，洪男稱是要做為房屋裝潢費使用，但因近日未購屋，且裝潢費用也不可能一次給這麼多錢，員警到場了解後亦認為情況有異，洪男才支支吾吾地說是要匯給沒有見過面的「女友」。

在員警勸說過程中，也通知洪男的老父前往了解和勸說，經大家的耐心勸導應是遇上網路的愛情詐騙，這才戳破洪男的愛情泡泡，即時阻詐成功。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

經員警不停勸說，洪男才總算清醒保住上百萬元的退休金。（民眾提供）

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