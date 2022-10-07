台灣安倍晉三之友會10/11成立 曹興誠、李安妮將與會

台灣安倍晉三之友會提供獎助學金，讓日本青年來台體驗文化。（記者黃旭磊攝）

2022/10/07 16:41

〔記者黃旭磊／高雄報導〕日本前首相安倍晉三國葬於9月27日落幕，台灣上百名與日本政界友好人士將於10月11日聯手成立民間團體「台灣安倍晉三之友會」，由會長陳唐山邀請台日關係協會長蘇嘉全、聯電創辦人曹興誠、李登輝基金會董事長李安妮多人參與成立大會。

台灣安倍晉三之友會籌備單位曾於今年7月15日，號召本報在內的175家台灣企業、團體及個人聯名，於日本産經新聞12版刊登全版廣告，追悼並感謝安倍是日本邁向偉大國家、最勇敢的領導者，也是「台灣有事，就是日本有事」訴求的真正朋友。

陳唐山表示，成立大會將於圓山大飯店舉辦，與發起人黃文局邀請知名主持人廖筱君等200多名台日親善人士與會，日華議員懇談會會長古屋圭司、日本李登輝之友會會長渡邊利夫、前防衛大臣久間章等多名日本政要發賀電，期待合作共推台日親善活動。

台灣安倍晉三之友會執行長葉建揚指出，刊登産經新聞廣告餘款，提供2023年度每人上 限100萬日幣（約22萬新台幣）一年獎助學金，目前有將近30名日本年輕朋友報名，正進行最終審查期待培養新一代「知台派」體驗台灣在地文化。

台灣安倍晉三之友會將成立。（圖由大會提供）

台灣安倍晉三之友會今年7月15日，號召175家台灣企業、團體及個人聯名追悼安倍。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法