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    首頁　>　高雄市

    拐人去柬埔寨 還偽造「小黃卡」供出境

    林男為首的詐騙人蛇集團偽造「小黃卡」，再騙台人去柬埔寨當豬仔。（讀者提供）

    林男為首的詐騙人蛇集團偽造「小黃卡」，再騙台人去柬埔寨當豬仔。（讀者提供）

    2022/10/07 14:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子為首的詐騙人蛇集團，在臉書各社群張貼「柬埔寨從事打字工作，底薪1個月新台幣4萬5，另有獎金，合法工作」，結果受害人被騙出國時，林男還拿出偽造的「小黃卡」供他們能順利出入境，結果被害人一下機就被拘禁，直到家人付出1萬元美金贖人才得以脫困返台，刑事局南打循線逮捕林男等8人。

    南打指出，林姓男子等人受詐騙集團委托，在台灣幫忙找人去柬埔寨當「豬仔」，林男等人透過臉書等社群，張貼「柬埔寨從事打字工作，底薪1個月新台幣4萬5，另有獎金，合法工作」徵人廣告，吸引超過50名男女受騙。

    林男等人以代辦機票為由，把受害人的護照扣住，沒有打滿3劑肺炎疫苗的人，也由林男等人提供偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡），讓他們搭機時出示小黃卡，矇騙查驗人員通關，確保能順利出境至柬埔寨。

    被害人抵達柬埔寨後即被剝奪人身自由，拘禁在詐騙園區無法離去，逼他們從事電信詐騙工作，再依詐騙所獲金額為基準，無法達成目標的被害人，就會被體罰、毆打，如果被打到受不了想離開，還得由家人付出1萬元美金贖人才得以脫困返台。

    警方根據獲救回台的男女，查出他們多為原住民青年，分別從今年6月起，同學找同學、學長找學弟妹，一起赴柬埔寨工作；專案小組蒐證後，先後執行2波查緝行動，查獲治平對象林男8名共犯到案，其中集團林男及會計賴女被羈押禁見獲准，其餘成員則裁定1萬元至8萬元不等交保候傳。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林男為首的詐騙人蛇集團騙台人去柬埔寨當豬仔。（讀者提供）

    林男為首的詐騙人蛇集團騙台人去柬埔寨當豬仔。（讀者提供）

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