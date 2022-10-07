拉攏年輕人！柯志恩提青年加值3利多 助翻轉低薪

國民黨高雄市長參選人柯志恩今針對青年就業、翻轉低薪提出3項利多政策。（記者許麗娟攝）

2022/10/07 13:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕距年底投票剩不到2個月，國民黨高雄市長參選人柯志恩陸續端出政策牛肉，今（7日）與黨籍市議員參選人許采蓁、張惟晴、林榮昊一同召開青年政見發布會，針對青年就業、翻轉低薪提出減負擔、顧就業、助新創的青年加值3利多。

柯志恩表示，今年上半年高雄25至29歲失業率已達7.1%，六都最高，請領失業給付初次認定者，就有467人，占所有請領失業給付人數的12%，且高雄市人口持續呈現負成長，其中15至29歲的青年勞動力，從2018年至2021年共流失了4萬3426人。

對於很多青年子弟因低薪、找不到工作、或是找不到想要做的工作而離開高雄，柯志恩說，這與高雄整體產業結構與多元性息息相關，她提出「減負擔」、「顧就業」、「助新創」3利多，協助青年自我加值，找到合適的工作，並讓新創贏在起跑點上。

在減負擔方面，針對家庭所得在114萬元以下的青年，畢業後除第1年的就學貸款利息由教育部全額補助外，將加碼第2、3年由市府全額補貼；所得在114萬元至120萬元者，就學期間另外半數的利息同樣由市府補貼，以減輕高雄青年學貸壓力。此外，將另外「幸好有保計畫」，提供1萬個名額給設籍高雄市的15足歲至25歲的應屆畢業生，1年30萬保額的意外傷害及醫療險，讓青年畢業後至就業前的空窗期有社會保障。

顧就業方面，柯志恩將提供初次尋職的高雄青年就業諮詢輔導及津貼，並針對役男入伍前提供職業訓練證照專班；另針對非典勞動青年的勞動弱勢問題，亦提出扶正計畫，提供職涯輔導、輔導津貼、轉業獎金。

在扶植新創方面，柯志恩提出將建置集資平台，協助新創企業在開始營運前取得資金、累積能見度驗證市場，並積極協助推薦高雄在地微創企業登錄「創櫃板」，以利企業籌募資金、站穩新創市場。柯志恩補充，目前高雄市政府推薦登錄「創櫃板」的微創企業有7家、申請為9家，但新北市府有22家、申請為67家，認為市府有在做，但應更加速、落實的執行。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）今提出青年加值3利多政策，並與黨籍市議員參選人張惟晴（左起）、許采蓁、林榮昊一同說明。（記者許麗娟攝）

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