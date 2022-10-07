百天徒步環島 香港女孩體驗台灣又多又美人情味

香港女孩梁凱熙完成徒步環島100天，拉著手推車返回原點、母校義守大學。（記者洪臣宏攝）

2022/10/07 15:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕來台念大學的香港女孩梁凱熙今年畢業，為了好好認識台灣，選擇徒步環島100天，她今天回到這趟旅程原點、母校義守大學，受到英雄式歡迎，從校長陳振遠手中接過畢業證書，看到陪她走上一段路Michelle阿姨履約迎接，喜極而泣，她說：「早知道台灣最美的風景是人情味，沒想到是這麼多又美！」

梁凱熙上午拉載著行李手推車出現校門口，受到學弟妹們熱烈歡迎，陳振遠給她個大擁抱，6月30日出發時皮膚白皙的女孩 ，如今已曬成古銅色，她不忘用攝影機記錄這一切，振臂高喊：「我做到了！」

梁凱熙今年從休閒事業管理學系畢業，她深愛台灣，離台前決定環島好好看看台灣，她問了母親環島方式，隨口的一句「走路吧」，間接促成了100天如苦行僧旅程。

她並非省油的燈，導師陳嫣芬說，梁曾獲得高雄市遊程競賽冠軍，擅長影音錄製剪輯行銷旅遊景點，從規劃行程，找資源、贊助，聯絡民宿、營地，都是自己一手包辦，將100天的旅程拍攝影片放在自己的「小熙子遊台」粉絲團，有台灣民眾特地跑去為她加油打氣；香港的朋友也跟著她的腳步一起認識台灣。

Michelle在屏東遇見滿身行囊的梁凱熙，當時正下著雨， Michelle好心邀她搭便車遭拒，決定下車陪她走一段，看到梁身上揹著「小熙子徒步環島100天」，口中稱讚她的勇氣，心裡卻想著應該會放棄吧?不過仍相約完成壯舉時，Michelle會來校門口迎接她。2人今天重逢，相擁而泣，Michelle豎起大拇指稱讚。

梁凱熙足跡甚至前進綠島，上山下海還潛水，有數不清的陌生人給予滿滿的關懷，有人特地請假陪走，有人贊助物資；沿路的加油聲不絕，警察主動關心狀況，公車司機利用車上廣播系統大聲為她鼓勵，也有看似兇惡的砂石車運將攔路，大吼：「快下雨了！」要她上車。

她也走訪市場，或到台東縣土坂部落感受原住民文化，她走過南迴公路、蘇花公路、台26線，她說，以前都是隔著車窗看風景，這次用雙腳去體驗，視野、感受截然不同，而南橫壽卡那段路最辛苦，拉著行李推車差點吃不消。

義守大學今年因疫情取消畢業典禮， 梁凱熙成了唯一從校長手中拿到畢業證書的學生，陳振遠說，相信有了這次經驗，以後沒有事可以難得倒她。

Michelle阿姨（前左）履約迎接，梁凱熙感動落淚。（記者洪臣宏攝）

梁凱熙是義大今年唯一從校長陳振遠（左）手中接過畢業證書的畢業生。（記者洪臣宏攝）

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