身為台灣百大茶行卻惡搞 中國茶到越南「洗產地」走私入台

台灣茶行自越南「洗產地」走私107公噸中國茶混台灣茶在台販售。（讀者提供）

2022/10/07 12:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎指揮調查局、農糧署等單位，破獲南投名列台灣百大茶行的謝姓業者，自越南「洗產地」走私107公噸中國茶混台灣茶在台販售，主嫌60萬元交保。

檢調在今年9月29日及10月5日至高雄市岡山區及南投縣名間鄉等地執行搜索，帶回謝姓被告等人，並扣押疑似違法輸入之中國茶葉共計5995箱，約107公噸。

經查，被告謝氏兄弟為南投製茶世家，與另一名黃嫌同為中國華慶公司之股東；2016年12月間開始，先由華慶公司中國地區負責生產並收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶葉。

並將中國茶葉原料運抵越南，雇用越南工人予以加工並標註越南為產地，以此洗產地之手法變更前開茶葉原料之原產地，再以進口之名義向華慶公司購買原料申請報關進入台灣，分裝後以「台灣百大茶行」自製台茶之名義出售。

被告涉有妨害農工商罪、詐欺罪、懲治走私條例、及私運管制項之私運管制物品進口罪嫌，被告謝姓兄弟分另以60、30萬元交保。

農糧署去年10月間曾至茶行抽驗，經茶葉改良場鑑別為「境外茶」，被列為高檢署「加強打擊境外茶混充台茶」目標之一。

檢調攔截運送中的走私中國茶。（讀者提供）

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