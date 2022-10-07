被指操作自殺議題 柯志恩怒批精神科醫師林耕新

對被指用自殺議題操作選舉、冷血，國民黨高雄市長參選人柯志恩回應感到憤怒，並認為不是她講的話，不要塞在她的嘴巴裡。（記者許麗娟攝）

2022/10/07 13:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕精神科醫師林耕新、自殺防治團體昨晚公布130名醫護的連署書，譴責國民黨某候選人炒作自殺議題、刺激性言論漠視專業，雖未直接提及姓名，但明顯是針對國民黨高雄市長參選人柯志恩，柯志恩今（7）在市黨部發布青年政見後受訪，她憤怒向林耕新喊話，「不是我講的話，請不要塞在我嘴巴裡」。

柯志恩指出，連署人員裡很多是她的朋友，對於變成質疑柯志恩冷血殺人的連署者都嚇一大跳，她說，被直指冷血很傻眼，自殺議題有專業須做處理這無庸置疑，產生的社會效應、對親屬造成的影響她都理解。

對於連署書上寫著，「近日高雄該候選人透過媒體、網路及自媒體等一再以自殺議題作為選舉操作，包括公布自殺方式、特定地點，不斷扭曲而刺激的選舉言論不僅傷害遺族、已經嚴重妨礙自殺防治專業，非常不可取。」

柯志恩強調，不是出自她的嘴巴，其他的民代、網民、全國人的討論，不是她柯志恩講、柯志恩陣營發言人說的，請不要塞在她的嘴巴裡。

柯志恩請教林耕新，愛河或其他自殺地點是媒體的報導，她有討論過任何自殺的方式嗎？討論任何扭曲的言論嗎？9月5日她提出數據，這些數據完全根衛福部、衛生局資料，不是她編造，她請大家面對問題，提及不僅經濟困頓，還有憂鬱症、或其他身心靈的影響，請陳其邁市府面對這個問題。

9月15日因社會新聞發生2具浮屍，她告訴市府不應避重就輕只會加強督導，並請出數據要求市府提出解決方法，何有討論自殺方式、扭曲言論。

對於被指做選舉操作，柯志恩說，其他人討論高雄的浮屍，這不是她在討論，很多政治人物提出高雄浮屍是根據社會現象，沒有人在扭曲訊息，用這樣的連署書直指她冷血、操弄選舉，是誰在操弄選舉？

她也敬告林耕新，「如果不是她講的話，要塞在她的嘴巴裡，她不排除提出後續的法律行動，這是對她人格上的抹殺，沒有她講的話，不准塞在她的嘴巴裡。」並一再強調，這是對她人格、人身的毀滅，也請林耕新不要誤導，若他提不出任何證據，才是選舉的操作。

此外，柯志恩也反問，2011年時任民進黨發言人的陳其邁，也曾提出「自殺通報年年攀高，馬政府卻報喜不報憂」，同樣是對數據背後做出詮釋，告訴大家官員不體恤人民，還有人用媒體做錯誤解讀，民進黨對這種政治操作手法深感不以為然。她認為這兩者有何差別，並質疑這樣說她公平嗎？

對此，林耕新稍早再於臉書中發文指出，自殺防治被選舉炒作延續多日，目前精神心理專業人士連署累計140人，他再次呼籲「4要4不要」，4要部分：要尊重專業、要仁慈對待民眾殤痛（尤其自殺者遺族）、要談如何促進心理健康的正面議題、要遵循WHO報導自殺新聞「6要6不要」。4不要部分：不要做為選舉操作議題、不要討論自殺方法與地點等細節、不要簡化自殺原因、不要用聳動字眼「浮屍」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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