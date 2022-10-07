搶年輕選票 陳其邁：高雄青年失業率降到六都最低

陳其邁強調，他上任後，高雄市青年失業率降到六都最低，勞保平均提繳薪資，也比台中、台南來得高。 （記者葛祐豪攝）

2022/10/07 13:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提出高雄青年就業、翻轉低薪的政見；對此，高雄市長陳其邁強調，他上任後，高雄市青年失業率降到六都最低，勞保平均提繳薪資，也比台中、台南來得高。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天（7日）召開「青年就業我幫助，翻轉低薪留得住」青年政見發布會，會中提出「青年加值三利多」，將協助高雄青年就業、翻轉低薪。

對此，高雄市長陳其邁今天受訪時，根據OECD（經濟合作暨發展組織）的標準，高雄市青年失業率在他上任之前，是13.9%，六都最高；他上任後，降到去年年底的9.1%、今年的9.5%，都是六都最低。

他強調，高雄市25歲到29歲的失業率，108年當時上半年7.9%最高，現在也緩步地下降到7.1%，「我們勞退提繳的工資，也由108年的34700元，增加到37700元，成長8.8%，是六都成長率最高！」

陳其邁舉勞工勞保的平均提繳薪資，表示高雄市的增加，在六都排名也比台中、台南來得更高。「這也顯示，高市府在這段時間，不管是招商引資拚經濟，增加產業轉型，創造就業機會，都有一定的效果！」

陳其邁也提到加碼青創基金，對於青年創業的補助。在就業部分，配合中央就業的補助，當首度投入職場時，都會有一些薪資補助，幫助年輕人在就業職場，能找到自己想做的工作，也能有好的工作環境。

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