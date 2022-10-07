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    首頁　>　高雄市

    國民黨炒作「浮屍」議題 陳其邁：凸顯自殺細節會二次傷害家屬

    陳其邁受訪時強調，自殺防治要尊重專業，「凸顯自殺方法、地點、細節，都會二次傷害自殺受害者的家屬!」 （記者葛祐豪攝）

    陳其邁受訪時強調，自殺防治要尊重專業，「凸顯自殺方法、地點、細節，都會二次傷害自殺受害者的家屬!」 （記者葛祐豪攝）

    2022/10/07 11:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰白熱化，國民黨近日頻打高雄「浮屍」議題，台灣精神醫學會理事長蔡長哲等130名醫護、社工與心理師連署譴責，怒批「刺激性言論漠視專業」；高雄市長陳其邁今天受訪時也說，自殺防治要尊重專業，「凸顯自殺方法、地點、細節，都會二次傷害自殺受害者的家屬!」

    自殺防治團體的連署書內容強調，近日高雄市因某參選人陣營，挑起自殺相關議題，憂心此舉可能會惡化遺族傷痛，更可能引發自殺的模仿效應。並指自殺議題經媒體不當揭露，曾多次在台灣社會造成嚴重的模仿效應負面影響，也因此在108年6月施行「自殺防治法」明文禁止。

    對此，高雄市長陳其邁今天接受媒體聯訪時也說，自殺防治要尊重專業，這是一個非常辛苦專業的議題，包括醫療、心理、社工、社會支持系統、社區等，一起來幫助有可能自殺的個案。

    陳其邁說，自殺防治常講的「三段五級」預防策略， 是非常專業細膩的工作，也要給第一線在做自殺防治工作人員，最大的支持與鼓勵。

    陳其邁進一步解釋，在自殺防治過程，不應凸顯自殺的方法與地點 ，也不要簡化自殺的原因，因為自殺是多因子，甚至是因子之間的交互作用 ，也就是「Multi-factorial process」（多重精神心理因素的處遇過程），必須非尊重專業處理，也更不要去炒作自殺議題，這在108年通過的自殺防治法，都規定非常清楚。

    「謝謝媒體在報導相關議題時，非常遵守相關報導的法令原則」，陳其邁說，這要大家一起努力，在過程裡多一點體恤自殺家屬的心情，「凸顯自殺方法、地點、細節，都會二次傷害自殺受害者的家屬!」

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