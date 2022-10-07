高捷42列車只有2列裝監視器 陳其邁：協調所有車廂都裝

高捷42列車，只有2列裝監視器，市長陳其邁強調將與高捷公司協調，在所有車廂都裝監視器。（資料照）

2022/10/07 09:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員陳美雅今天在議會質詢指出，高捷42列車，竟只有2列裝監視器，無法提供市民安心安全的搭乘空間；對此，市長陳其邁允諾，會與高捷公司協調，在所有車廂都裝監視器。

陳美雅強調，市府鼓勵民眾搭捷運、輕軌，大家都支持，但高捷42列車，竟只有2列裝監視器，她說，高捷公司今年7月發生陌生男子強行帶走一名15歲未成年少女 ，因找不到監視器，無法還原事情真相。陳美雅說，如果大眾運輸系統無法提供市民安心、安全的搭乘空間，那就無法保障搭乘市民的安全。

對此，捷運局長吳義隆表示，高捷公司也正檢討，2列車裝監視器，是因為正在測試，主要是經費因素，高捷公司原先要在所有列車都裝監視器，但遇到疫情影響收入。

對於高捷公司「疫情影響收入」的說法，市長陳其邁則表示，這理由牽強，但高捷是民間的公司，市府會協調，在所有車廂都裝監視器，這樣比較安全，對乘客都有保障 。但陳其邁也說，在法規上，並沒有強制要求（裝監視器）。

高捷公司則表示，電聯車設計均符合當時的相關設計規範，截至目前為止，法令亦無強制規定須全面加裝，不過新延伸線的新購列車，據悉均已將車內監視器納入設計，而目前紅橘線的42列車，已有2部進行監視器的安裝試作，不過幸賴高雄治安良好，從未派上過用場，監視器也僅能作為事後查證用。

高捷公司強調，此外，一般輿論也有不希望車內加裝監視器，以維民眾隱私之意見。因此建議民眾如在車廂內有遇到緊急狀況，可用車上緊急對講機通知司機員協助處理，也請民眾體諒，捷運系統內相關設備的維護保養與新增需求等，在有限的經費內，勢必有優先順序的排程，針對行車安全相關的系統重置作業或電聯車大修等作業，一定是最高優先順序落實執行。

高捷公司說，監視器是否全面安裝，市府主管機關均有與捷運公司保持討論，高捷公司理解主管機關與一般民眾的期待，待疫情趨緩，運量回升弭平虧損之際，將會納為施作考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法