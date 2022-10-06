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    首頁　>　高雄市

    國民黨炒作自殺議題 130醫護連署譴責

    柯志恩競選辦公室日前對衛生局指及高雄水域自殺低於新北、北市提出質疑，並要求市長陳其邁公開道歉。（柯志恩競辦提供）

    柯志恩競選辦公室日前對衛生局指及高雄水域自殺低於新北、北市提出質疑，並要求市長陳其邁公開道歉。（柯志恩競辦提供）

    2022/10/06 23:21

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩陣營近日頻打高雄浮屍議題，精神科醫師林耕新、自殺防治團體一再呼籲勿做選舉操作，擔憂衍生模仿效應，但仍持續成為選戰議題，對此，台灣精神醫學會理事長蔡長哲等130名醫護、社工、心理師等連署譴責，怒批「刺激性言論漠視專業」。

    自殺防治團體的連署書內容提及，近日高雄市因某參選人陣營挑起自殺相關議題，憂心此舉可能會惡化遺族傷痛，更可能引發自殺的模仿效應。並指自殺議題經媒體不當揭露，曾多次在台灣社會造成嚴重的模仿效應負面影響，也因此在108年6月施行的「自殺防治法」所明文禁止。

    團體指出，近日高雄該參選人透過媒體、網路及自媒體等一再以自殺議題作為選舉操作，包括公布自殺方式、特定地點，不斷扭曲而刺激的選舉言論不僅傷害遺族、已經嚴重妨礙自殺防治專業，非常不可取，並慎重呼籲，自殺防治始終是人人有責、人人都能盡一份心力。

    連署的人員包括台灣精神醫學會、精神護理學會、社團法人台灣自殺防治學會、台灣司法社工學會、全國臨床心理師全聯會、自殺防治中心、台灣心理衛生社會工作學會、台灣憂鬱症防治協會、台灣憂鬱症防治協會、華人伴侶與家族治療協會、高雄市社工師公會等130名精神專科醫師、護理師、社工師、學者和心理師等。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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