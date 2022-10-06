3年撞死5人！高雄過勇路聯結車禁行 高鳳一路北向也設限

鳳山區高鳳一路北向車道將分3時段禁止行駛聯結車，預計12月中旬上路。（記者陳文嬋攝）

2022/10/06 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄台88線下高鳳一路等道路，近3年發生聯結車撞死5人，最近1年內更輾斃2人，鳳山區最大里過埤里要求禁止聯結車入社區，市府交通局會勘蒐集地方民意後，今決議台88線以南過勇路全日禁止行駛聯結車、高鳳一路北向車道分3時段禁止行駛聯結車，預計12月中旬上路。

根據警政署統計，高雄台88線快速道路下鳳山區過埤、鳳頂路、高鳳一路近3年發生大型車死傷事故，總計造成5人死亡、48人受傷，均是聯結車撞死騎士，其中過埤、高鳳一路口最危險，1年內發生2起死亡車禍，造成2人死亡。

市府交通局邀集鳳山警分局交通組、鳳山過埤里長莫尚忠、小港區孔宅里長吳蘆恩及高雄市直轄市汽車貨櫃貨運商業同業公會、高雄市汽車貨運商業同業公會、高雄市汽車貨櫃貨運商業同業公會現地會勘。

鳳山過埤里長莫尚忠為地方發聲表示，鳳頂、過勇、高鳳一路等沿線都是住家，聯結車進入社區道路，橫衝直撞、占據車道，甚至逼車、撞死人，造成人車通行險象環生，地方人心惶惶，要求禁止聯結車入社區。

高雄市直轄市汽車貨櫃貨運商業同業公會總幹事李添富表示，公會會員為國家拚經濟，高鳳一路是臨海工業區通往台88線、大寮區大發工業區的重要道路，一旦禁止行駛聯結車，會員必須改道繞路，將造成會員不便，增加運輸成本，更製造空氣污染。

交通局今決議台88線以南過勇路全日禁止行駛聯結車，高鳳一路北向車道分3時段禁止行駛聯結車，包含上下午尖峰時段及中午放學時段，以避開上下學、上下班人車潮，預計12月中旬上路。

交通局表示，經會勘妥善蒐集地方民意後，為維護民眾通行安全，兼顧市區路網各車種通行需求，後續將滾動式檢討改善，並搭配警方強力執法，維護民眾通行安全。

市府交通局辦理現地會勘，鳳山區過埤里長莫尚忠（左二）爭取禁止聯結車入社區。（記者陳文嬋攝）

市府交通局辦理現地會勘，鳳山區過埤里長莫尚忠（左二）爭取禁止聯結車入社區。（記者陳文嬋攝）

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