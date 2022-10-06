搶攻雙十連假人潮 高市客委會「美濃藝穗節」10/8登場

美濃客家文物館旁草地上的浪想市集，逛了還想再逛。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/06 22:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕搶攻雙十連假，高市客委會在美濃客家文物館推出「美濃藝穗節」陸續推出串接水圳工人桌遊大賽、Marry Me謎走地圖、小小導覽員、藍衫更衣試等四大主題活動，邀民眾整天在館內玩不膩。

客委會說明，「水圳工人」桌遊將於10月8日週六登場開箱，首場結合客庄文化的桌遊賽事，線上報名已額滿，當日將開放現場限量報名。

客委會主委楊瑞霞表示，「水圳工人」桌遊是與國發會合作，將雙語元素融入，以灌溉美濃400多甲農田的獅子頭水圳為設計發想，最大特色是含「客、華、英」3種語言，寓教於樂，邀請各路玩家來美濃客家文物館較勁，前三名可獲5千、3千、1千元獎金。

緊接在10月9日推出的「館，你的Marry Me」謎走地圖，透過山盟海誓之景、喜訊祝福之聲、歡喜起家之圖、八卦八音之美、有子新丁之趣等任務設定，讓闖關者一面解謎闖關，一面認識客家婚俗及文化，只要2人以上組團並購票入館即可玩解謎遊戲。

10月底最後一個周末假日，是小朋友最愛的職人體驗活動「一日雙語小小導覽員」，透過輕鬆有趣的方式，引導小朋友了解導覽服務工作及學習基本的英語對話，再由小朋友換上客家藍衫上工值班，下班後可獲得紀念胸章及結業證書。

活動壓軸於11月12日推出「100種客家藍-藍衫更衣試」，再一波興起藍衫時尚想像，由專業麻豆穿著知名設計師所設計的客家藍衫禮服，搭配募集素人小朋友及長輩麻豆走上伸展台，邀請全國民眾一起來看這場藍衫時尚秀。

系列活動10月起數個周末在美濃客家文物館廣場舉辦，現場還規劃市集攤位，匯集農特產、特色輕食、文青工藝品等，周邊活動還有黑川物語歌舞劇、兒童劇、藝起唱山歌、大崎下舞蹈表演、客家八音展演、多種農趣童玩客家米食DIY等!

水圳工人桌遊含客、華、英3種語言，在客家文物館即將上架開賣。（記者王榮祥翻攝）

水圳工人桌遊含客、華、英3種語言，在客家文物館即將上架開賣。（記者王榮祥翻攝）

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