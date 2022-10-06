被趕出家持刀傷人判關 因兄女友留疤拒和解

葉嫌持開山刀砍傷胞兄女友，被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

2022/10/06 21:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕葉姓聯結車司機不滿被趕出家門，涉嫌持開山刀砍傷胞兄和其張姓女友，被檢方依殺人未遂罪起訴，高雄高分院認定構成傷害罪，葉胞兄決定撤告，但張女卻因身上留疤是永遠的痛，憤而拒絕和解，仍判處葉嫌1年4月徒刑。

判決書指出，去年10月16日中午，葉嫌在高雄市住處1樓客廳，不滿其胞兄及其張姓女友要求搬家，雙方發生爭執，他一時情緒失控，隨手拿起平日就放在沙發上開山刀，涉嫌分別朝胞兄和張女揮砍2刀和1刀。

林園分局接獲報案後，製作葉嫌筆錄後，全案依殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

不過，地院開庭調查，認為葉嫌沒有殺人犯意，改依傷害罪論處，並因葉嫌獲得胞兄諒解而撤告，僅追究其傷害張女刑責，判處有期徒刑1年4月。

葉嫌上訴指出，因一時失去理智而以刀背砍張女，僅輕傷已痊癒，犯罪情節輕微，他又沒有前科，並有固定工作，也願意與和解，請求宣告緩刑。

張女則說，葉嫌如真有悔意，早於檢方偵辦時即可和解，無需等上訴後再求調解，無非是在賭判刑多久，毫無悔意，況且，葉嫌在她身上留下的疤痕，是一輩子的事，不願意原諒。

合議庭調查，葉嫌雖坦承犯行，張女傷勢也不嚴重，但考量受傷部位鄰近頸部，若是遭刀刃所傷，其嚴重性實難以想像，當下造成她極大心理上之創傷，加上她拒絕和解，因此維持原審判決。

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