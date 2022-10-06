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    首頁　>　高雄市

    台灣設計展萬坪展區開幕 王美花：終於不用來動土

    經濟部長王美花（右2）説，這次來高雄終於不用動土。（記者李惠洲攝）

    經濟部長王美花（右2）説，這次來高雄終於不用動土。（記者李惠洲攝）

    2022/10/06 21:51

    〔記者黃旭磊、李惠洲／高雄報導〕2022台灣設計展萬坪展區開幕，明天（7日）起至23日於「設計中島」等3大展區同步展出33間展館活動，高雄市38個行政區響應相關活動超過百場，邀遊客到訪感受台灣設計力。

    「這次終於不用來動土了」，經濟部長王美花今晚出席蓬萊商港區棧7庫前廣場開幕式，致詞稱陳其邁上任後拚工業廠區動土，「每天被他追到無力（台語）」，建設亞灣區每次空拍都不一樣，這次終於穿美美的來感受設計。

    高雄市長陳其邁、總策展人史哲、行政院數位發展部數位產業署長呂正華、台灣設計研究院長張基義、策展顧問尹立、李明璁、吳漢中等上百名賓客參與「設計擎天光」點燈儀式。

    「外星人來了？」高雄設計節知名天光，上週起從中島22組貨櫃向夜空射發，召喚地球人及可能的外星人體驗，40呎貨櫃擺陣成圓吸引遊客拍照Po網以為飛碟降落。

    陳其邁表示，設計中島9月30日開放登島，首週末突破30萬人次到訪，全台藝文、設計愛好者與文青朝聖讓港區熱鬧非凡，愛河灣周邊住宿率更近9成5，國慶三天連假，市區訂房率達九成。

    除了設計中島，設計節即日起開放7個歷史場域活動，包括哈瑪星貿易商大樓（大港閱冰）、歷史建築舊打狗驛（北號誌樓）、市立古蹟雄鎮北門（南北兵房開放）、原愛國婦人會館（美力年代）、歷史建築新濱町紅磚街屋（山海商號 ）、台灣煉瓦會社打狗工場（中都唐榮磚窯廠） 及西子灣隧道（全民防衛展），預約請洽官網

    台灣設計展萬坪展區開幕。（記者黃旭磊攝）

    台灣設計展萬坪展區開幕。（記者黃旭磊攝）

    中島22組貨櫃向夜空射發「設計擎天光」。（高雄市府提供）

    中島22組貨櫃向夜空射發「設計擎天光」。（高雄市府提供）

    「設計中島」等展區推出33間展館活動。（高雄市府提供）

    「設計中島」等展區推出33間展館活動。（高雄市府提供）

    台灣設計展首週末突破30萬人次到訪。（高雄市府提供）

    台灣設計展首週末突破30萬人次到訪。（高雄市府提供）

    台灣設計展「設計中島」展現光影特色。（高雄市府提供）

    台灣設計展「設計中島」展現光影特色。（高雄市府提供）

    22組貨櫃綻放光芒。（高雄市府提供）

    22組貨櫃綻放光芒。（高雄市府提供）

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