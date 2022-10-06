高雄+4485！18-49歲次世代疫苗 明晚8點開放預約
2022/10/06 19:03
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（6日）新增4485例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診、3例境外移入，盛行率26.19％。11日起，18歲以上可接種莫德納次世代疫苗追加劑，高雄市將於社區接種站及醫療院提供施打，明晚上8點起「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統（https://vaccine.kcg.gov.tw）」開放預約。
莫德納次世代疫苗自下週二起，18歲以上民眾都可接種做為第3、4、5劑追加劑，衛生局指出，次世代雙價疫苗含有原始株及BA.1變異株，相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，符合接種間隔者儘速接種，可降低感染後重症及死亡風險。
10月13日起，教育部調整全國各級學校校園防疫措施，教職員工及學生，同住家人或同寢室室友確診，於自主防疫期間，有症狀者不到校（班）上課、上班，無症狀者且有2日內快篩陰性結果可到校（班）；未打滿3劑疫苗者，3天居家隔離期間一律不到校（班）上課、上班。
高雄市政府統計，10月1日流感疫苗開打迄今已有9萬7877人完成接種，第1階段符合公費流感疫苗接種對象，可到630間流感合約院所接種（https://reurl.cc/0X0mLK），學生則統一安排於校園集中接種。今起至15日於慈濟岡山園區、鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站、捷運三多站亦開設11場次「雙疫苗」接種站，提供莫德納次世代疫苗及65歲以上長者流感疫苗接種服務，單打1種亦可前往接種。
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