議員居隔中 同黨議員拿「人形立牌」與「大頭牌」情義相挺

高市議員簡煥宗確診居隔中，請出人形立牌繼續在選區拜票。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/06 18:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取連任的民進黨高市議員簡煥宗日前確診居隔中，選戰倒數時刻被迫要缺席好幾天；與他交情深厚的幾位議員情義相挺，分工帶著簡煥宗的人形立牌、大頭牌幫忙宣傳，讓選民知道簡煥宗永遠跟大家站在一塊。

簡煥宗選區在高雄旗津、鼓山、鹽埕，上週確診後依照規定在家居隔，但距離年底五合一選舉投票剩下50幾天，團隊經討論後、決定按照既定規劃繼續站路口、掃街拜票，雖然本尊無法到場，先改用人形立牌跟大頭牌替代。

除了團隊相挺，與簡煥宗交情很的幾位議員，也在各個場合幫忙宣傳，分持簡煥宗的人形立牌跟大頭牌繼續搶曝光，讓選民知道簡煥宗「在場」。

昨天高雄輕軌最美路段（美術館段、鼓山區）通車試營運，簡煥宗錯過了宣傳的好機會，康裕成、高閔琳、李柏毅、何權峰、陳慧文等議員，及台灣基進議員參選人李雨蓁等多位好友，在現場各自「舉牌」讓簡煥宗頻頻亮相，「笑」果十足。

今天上午，議員邱俊憲更跨區到旗津，擔任簡煥宗指定代打（顏值擔當），在路口舉牌來向旗津鄉親們請安拜託 ，呼籲大家支持市長陳其邁、民進黨議員全壘打、18歲公民權投下同意票！

高市議員簡煥宗確診居隔，同黨議員搬出他的人形立牌協助宣傳。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱俊憲情義相挺，跨區到旗津拿著簡煥宗的大頭牌站路口宣傳。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李柏毅與簡煥宗交情甚篤，在輕軌試營運現場舉出簡煥宗大頭牌。（記者王榮祥翻攝）

高市議員康裕成、黃捷爭取機會跟簡煥宗大頭牌合影。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法