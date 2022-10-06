高雄「千歲團」老樹下拍健康操影片 阿嬤直呼「好幸福！」

長輩在百年楊桃樹下跳健康操。（記者洪臣宏攝）

2022/10/06 16:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園頂厝社區祥鶴長青學堂「千歲團」，為行銷社區拍攝健康操影片，阿公阿嬤拍片前還特地染髮、燙髮，這支影片即日起在林園數位機中心YouTube頻道公開播放，長輩看到鏡頭內的自己，直呼：「好幸福！」

正修科大林園USR計畫團隊與林園數位機會中心及高雄市立圖書館林園分館，和林園頂厝社區祥鶴長青學堂合作，拍攝林園第一支以阿公阿嬤為主角的健康操影片「林園動起來，頂厝社區go~go~go！」，推廣高齡長輩的自主健康管理，同時也宣傳社區文化。

阿公阿嬤穿上特製楊桃妹圖案洋蔥染布衣服，源自頂厝社區有一棵百年楊桃樹，百年楊桃汁是社區經濟產品，林園分館在2016年指導社區長輩們繪製出版社區繪本「百年楊桃樹」，今年以社區繪本圖案元素設計出一系列美術活動，林園數位機會中心以繪本中的楊桃樹圖案，延伸設計出數款聰明楊桃妹的文創圖騰。

長輩們以社區的學堂、咕硓石牆、楊桃樹下及社區先鋒廟4個景點為背景，拍攝這支健康操影片，交由正修科大林園USR計畫團隊攝影剪輯。

社區輔導員黃文燕表示，社區長輩平均年齡76歲，在設計健康操時以簡單及重覆的動作為主，長輩容易記起來，在家中也可以隨時練習。80歲的吳簡春阿嬤說，他們就是一群老人囝仔，能運動健身，又能幫忙宣傳社區，影片中的大家好幸福。

頂厝社區祥鶴長青學堂長輩為了行銷社區動起來。（記者洪臣宏攝）

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