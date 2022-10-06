海巡署600噸級八里艦交船、吉安艦下水

海巡署安平級巡防艦（600噸級）「吉安艦」今天下水。（海巡署提供）

2022/10/06 14:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署安平級巡防艦（600噸級）第5艘「八里艦」交船暨第6艘-CG607「吉安艦」下水命名聯合典禮，今天於中信造船高鼎廠舉行。該型艦以海軍沱江艦藍圖為基礎，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管） 20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，為捍衛海疆生力軍。

中信董事長韓碧祥、海巡署艦隊分署分署長廖德成等人共同主持典禮，北部機動海巡隊隊長林志明代表受贈，與會者登上八里艦參觀，由艦長康周華帶領解說。

安平級巡防艦以海軍沱江艦藍圖為基礎，蒲福風力耐受級數提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管） 20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備。

八里艦原定今年12月31日前驗收交船，在海巡署及中信公司的努力下，不受國際局勢航運限制，提前交船。海巡署指出，接艦人員已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，成為北部地區機動海巡隊繼淡水艦後第二艘專責執行西北至台日海域護漁及維權任務的高速船艦。

另一艘同型船CG607命名為「吉安艦」，未來將配置於東部地區機動海巡隊，專責執行東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」於2017年由行政院核定，2018年至2027年10年期間，新建6型海巡艦艇，共計141艘，總經費約426億元，6型海巡艦艇建造案已全數發包，所有建造案均由國內船廠承接。

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