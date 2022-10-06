明起辦11場廟口開講首場謝龍介助陣 柯志恩：不會有大咖

柯志恩將從明天（10月7日）起全力衝刺陸軍，陸續舉辦11場「廟口金能講」活動。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/06 13:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩將從明天（10月7日）起，全力衝刺陸軍，陸續舉辦11場「廟口金能講」活動，首場將找來國民黨台南市長參選人謝龍介助陣，但柯今天受訪時，似乎忘了謝龍介，強調因為經費非常有限，不會有「大咖」!

第一場廟口開講活動，將從10月7日晚間7點，在三民區三鳳宮起跑，除了謝龍介，將邀請歌手翁立友開唱，三民區議員童燕珍、黃柏霖、黃香菽、曾俊傑也會到場助講。

柯志恩今天接受媒體聯訪，媒體提問:「週五開始要廟口開講，有邀請哪些大咖助講？」她回答:「不會有大咖」，因為經費非常有限，加上我們希望可以跟在地民眾搏感情，就是廣邀大家，「可能請一些大家喜歡的人來唱唱歌，讓大家聽議員還有柯志恩講話，我也傾聽他們的聲音」。

柯志恩強調，所以她才說大家來「巷子口」、「廟口」講話，沒有什麼大咖會過來，「我們的定位就是跟大家搏感情，然後把我們的想法跟大家說!」

媒體追問:「禮拜五謝龍介要來，這樣是說他不是大咖？」柯志恩笑答:「我又被你抓到語病了!謝龍介當然是大咖，但是謝龍介是不是大咖，他都不會在乎，因為他是我的朋友，就是特別請他過來，談他對於台灣現狀的觀察，也會請到歌手一起唱歌，跟930造勢完全不同，我們深入各種不同的地區!」

媒體又問，既然是辦在廟口，有沒有一段時間讓民眾發聲？柯回說:「這是一個好想法，柯志恩又可以恢復主持人的樣子了」，但她強調，很多活動都是到現場時，看到整個氛圍會有不同的調整，這是一個很好的想法，讓大家可以談他們一些意見，會是一個未來取向。

一起接受聯訪的市議員邱于軒則說:「大咖是來參與的民眾，因為他們要來開講他們的心聲，也都陸續邀請來賓，比如說謝龍介，像我這邊還有趙少康、羅友志。真正的大咖是人民，人民才是我們的頭家!」

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