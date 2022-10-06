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    首頁　>　高雄市

    不會吐絲、躍牆 高雄「蜘蛛人」校長很會跑

    黃景良參加馬拉松、鐵人三項比賽時，蜘蛛人裝已成為他的招牌戰服。（黃景良提供）

    黃景良參加馬拉松、鐵人三項比賽時，蜘蛛人裝已成為他的招牌戰服。（黃景良提供）

    2022/10/06 12:58

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市楠梓區翠屏國中小校長黃景良出席活動時，總愛穿著一身蜘蛛人裝相當搶眼，原來黃景良不僅是蜘蛛人的電影迷，熱愛跑馬拉松、三鐵的他，也把蜘蛛人裝當「戰服」，穿著它跑遍台灣，也參加美國、日本等國際馬拉松賽事，更難得的是，黃景良每年都會陪伴畢業生完成高雄至墾丁自行車挑戰，堪稱最熱血校長。

    60年次的黃景良今年51歲，12年前因身體亮起紅燈，高血壓、膽固醇都飆高，讓他決心開始跑步找回健康，從住家附近小跑步開始，竟一路跑進馬拉松、三鐵殿堂，而一身蜘蛛人的裝扮，讓黃景良常是比賽現場的焦點。

    黃景良說，剛接觸跑步時都是穿著背心，但全身常被曬傷、留下大片黑斑，因為熱愛蜘蛛人電影，被蜘蛛人的正義感和打擊犯罪吸引，因此上網買了蜘蛛人的衣褲，從此就常以蜘蛛人造型四處征戰，也因為外形搶眼，幾次跑到體力不支想放棄時，不論國內外沿路都有熱情民眾為蜘蛛人加油打氣，反倒讓他蜘蛛人不能被擊倒，靠著毅力堅持跑完全程。

    黃景良在國內外累積參加超過百場的比賽，其中馬拉松86場、鐵人三項28場，光是馬拉松已累積1萬3248公里的跑步里程，相當繞地球1/3圈，不僅是國內馬拉賽參賽的常客，也先後跑過美國舊金山馬拉賽、日本沖繩、石垣島、姬路城馬拉賽、澳門馬拉松等，只要賽場上出現「蜘蛛人」，很多跑友都知道就是黃景良，蜘蛛人校長已成為他參賽的金字招牌。

    因為跑步與運動的習慣，讓黃景良重新找回健康，黃景良說，參賽成績並不重要，完成就是勝利，而為鼓勵學生參與戶外運動，他每年畢業季，都會陪伴學校的畢業生完成高雄至墾丁自行車挑戰。

    黃景良本月9日也將參加在高雄蓮池潭舉行的鐵人三項、30日的高雄馬拉松賽，其中高雄馬拉松賽從2010年開始到2022年他年年不缺席，今年完賽後，將締造8次全馬、2次半馬的10場完封高雄馬拉松賽紀錄。

    黃景良的另一套蜘蛛裝戰服。（黃景良提供）

    黃景良的另一套蜘蛛裝戰服。（黃景良提供）

    黃景良今年10月30日將完成參加10場高雄馬拉松完封賽事。（黃景良提供）

    黃景良今年10月30日將完成參加10場高雄馬拉松完封賽事。（黃景良提供）

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