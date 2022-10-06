選戰激烈邱于軒、楊佩樺隔街叫陣 兩人都哭了

提到已故的婆婆，國民黨議員邱于軒（中）忍不住頻頻拭淚，左為柯志恩。（記者葛祐豪攝）

2022/10/06 12:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員選戰攻防激烈，國民黨議員邱于軒、台灣基進議員參選人楊佩樺，今天在國民黨市黨部前隔空叫陣，提到自己的家人遭牽連，兩人都哭了!

邱于軒今天由國民黨高雄市長參選人柯志恩陪同，在國民黨部召開「拒絕霸凌、回歸市政」記者會，批評台灣基進參選人長期且惡意的抹黑她，並印製散播抹黑文宣，她已由律師陪同，10月4日前往地檢署按鈴申告，提起妨礙名譽、意圖使人不當選等刑事與民事告訴！

邱于軒強調，台灣基進參選人以「黨豬」稱呼她老公、偷拍她跑攤的鞋子做文章；她忍不住落淚說，甚至連她已故的婆婆黃碧霞都遭牽連，監察院甚至發函給她婆婆，要查她戴的手錶是否為繼承，「選舉有必要選到這麼沒人性嗎?」

邱于軒澄清，她先生經營的是南北貨，她從政之前就已經在做，公司業務都是獨立經營，所有標案都經合法比價得標，有心人故意將她議員職權和先生的生意做不當聯結，完全不是事實！法院今年3月已無罪簽結，還她清白！

她強調，針對台灣基進參選人楊佩樺，在選前故意大量散播不實文宣，持續釋放假訊息誤導選民，已涉嫌意圖使人不當選，她已按鈴申告。

柯志恩也力挺邱于軒，稱讚她是最佳戰將，對手這種人身攻擊，沒有人受得了，呼籲來場乾淨透明的選舉。

記者會結束不到半小時，台灣基進參選人楊佩樺、李雨蓁、張博洋等人，也來到國民黨市黨部對面，召開「即便面對國民黨的清算，也會繼續堅持說出真相、勇敢對抗不公不義」記者會反擊；邱于軒則隔著黨部前的建國路，與楊佩樺隔空叫陣，指對方是萬聖節快到了，「一群要糖吃的小孩!」

楊佩樺強調，派報內容都是公開的真實資訊，是希望透過完整的真相交由鄉親來公評，如果連陳述事實也能被邱于軒抹黑成妨害名譽，那麼邱于軒才是在妨害自己的名譽。

針對柯志恩力挺邱于軒，楊佩樺提出「五問」，包括第一、柯志恩是否同意親人包市府工程；第二、柯志恩同意議員為了自己或家族利益，可使用議員職權不必迴避嗎；第三、柯志恩敢區隔韓國瑜，為何不敢切割邱于軒；第四、柯志恩當選是否同意邱于軒為了營養午餐，把校長叫到議會質詢施壓；第五、柯志恩作為老師能否沒有原則？不敢說實話？

提到自己家人，楊佩樺同樣聲淚俱下，強調她揭露邱于軒的事情後，家人也害怕她遭清算，要她不要選了，對於被提告的事情，她也遲遲不敢向他們開口，深怕連累到家人，但「面對國民黨的清算，我絕不會退縮!」

楊佩樺哭著說，自己是素人參政，沒有像國民黨這樣龐大資源，再加上老公的身分是軍人，參選遇到生活經濟上的困難時，也是老公用貸款來貼補家用，並且告訴她「不要忘記對抗不公不義的初衷」，老公在軍中雖收到許多惡意檢舉，他也扛著壓力，鼓勵她繼續堅持做對的事。

台灣基進議員參選人楊佩樺（中）提到家人，也聲淚俱下。（記者葛祐豪攝）

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