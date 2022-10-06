肯定對原民區付出 國民黨高市原民議員：盼下會期再跟市長共處

國民黨籍高市原住民議員賴文德，今總質詢時高度肯定市長陳其邁用心，並表態希望下次會期能再共處。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/06 12:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市原住民議員賴文德今總質詢時，高度肯定市長陳其邁任內對原住民區的付出，他提到日前布農族全國運動會圓滿成功，全國9位原民鄉長很肯定市府用心，自己也很感謝市長任內對原區關注，希望下次會期「再跟市長共處」。

賴文德表示，很感謝市長陳其邁這兩年多來，不管在府會和諧、市府團隊表現都值得稱讚，9月15日還出席布農族全國運動會，當下全國9個鄉長都讚許市長付出。

其次，他也很感謝市長兩年多來、對原區各項督促與協助，例如桃源文物館長期漏水問題，市府儘管財政拮據，仍設法籌措經費完成整修。

陳其邁在水患期間前後8次會勘，並為勤和地區裝設流籠；對原區農作物災損在中央農糧署無法依天然災害補助下，動用預備金協助農民減輕損失。

此外，賴文德還提到台20線南橫公路，一路上硬體設施大大改善，很感謝市長編足原區基礎建設費5千多萬元，還不包括搶救搶險等緊急經費。

賴文德說，市長確實做到跟往昔不太一樣的氣息，相信原區對市長努力跟付出會有感而發，他希望市長心想事成，下一次會期，包括他在內多位原民議員，希望能跟議長、跟市長共處。

國民黨籍高市原住民議員賴文德，今總質詢時高度肯定市長陳其邁用心。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法