配合捷運小港林園延伸線 沿線農業區變更住宅區、商業區明起公展

捷運小港林園線及場站位置示意圖。（圖由高雄市都發局提供）

2022/10/06 11:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府向中央爭取的捷運小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃，終於在9月23日獲行政院核定！市府同步啟動捷運林園沿線的都市計畫專案通盤檢討，以捷運場站為核心半徑500公尺範圍，將171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，檢討草案將於明天（10月7日）起公開展覽；副市長林欽榮也將親自出席10月13日在林園幸福公園演藝廳召開的第一場說明會。

高雄市都發局指出，高雄市軌道建設四線齊發，其中捷運小港林園線計畫路線約12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理，並由副市長林欽榮組成推動小組，超前部署進行沿線土地檢討規劃。

行政院核定綜合規劃後，高市府隨即辦理都市計畫草案的公開展覽，就「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理」、「捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃」、「協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能」三大面向，提出都市計畫檢討的內容

都發局指出，本次都市計畫檢討，是依都市計畫法第26條規定，就捷運小港林園延伸線沿線土地發展進行必要變更，以捷運場站為核心半徑500公尺範圍，作為TOD發展規劃，將171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，結合已經提案變更的捷運聯開區，總計約180公頃的都市計畫變更，未來透過區段徵收方式開發，私有地主將領回住商區土地，並可新闢超過39公頃的公園、綠地。

此外，沿線土地二個街廓，得允許有條件申請提升基準容積率，住宅區容積率可由200%提升至300%、商業區容積率由350%提升至490%，並於市中心劃定17.7公頃都市更新地區，協助居民推動危老及都更。

高雄市都發局強調，規劃草案將從10月7日起至11月21日公開展覽，歡迎各界提出意見，並以書面提供高雄市都委會審議參考。書圖紙本可在都發局及林園區公所閱覽，或於都發局網站查詢。

公展後，高市都發局會提送二級都委會審議，地政局也將接續進行區段徵收的相關作業後，送內政部審查。

捷運小港林園線沿RL6-RL7周邊空拍圖。（圖由高雄市都發局提供）

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