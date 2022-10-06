國慶3天連假 高市警強力取締酒駕

國慶3天連假高市警強力取締酒駕，17個分局改取締汽車酒駕為主。（記者黃良傑攝）

2022/10/06 11:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕10月8日起3天國慶連假，有鑑於疫情趨緩及氣候漸涼，民眾聚會飲酒或冬令進補漸多，高市警局今宣布3天連假，動員17個分局全面取締酒駕，針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式取締酒駕，並改變策略以攔查汽車酒駕為主。

交通大隊指出，繼中秋節連假後，警方再度規劃國慶連假取締酒駕大執法，尤其在連假期間，高雄市舉辦台灣設計展、2022高雄左營萬年祭、衛武營、義享廣場等週年慶，此外，身心障礙國民運動會、2022高雄市庄頭藝穗節、2022蓮池潭國際鐵人三項競賽、鹽埕區市場商圈、岡山籃籗會等活動登場，不容酒駕上路造成傷害。

警方除加強活動現場交通疏導外，更提升取締酒後駕車執法強度，10月8日起於國慶連假期間，將連續3天針對酒後駕車執行取締；交通大隊表示，統計9月8日起至9月11日，中秋連假期間連續四日執行酒駕大執法專案，共計取締205件酒後駕車，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。

市警局將運用大數據分析，針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率，並以汽車攔查取締為重點，加強取締酒後駕車行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國慶3天連假高市警強力取締酒駕，17個分局改取締汽車酒駕為主。（圖由警方提供）

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