柯志恩批未戴口罩罰單遭撤銷是欠缺法治觀念 高市府秀「專業」打臉

高市衛生局副局長潘炤穎，今以醫療專業與疫情背景等說法，回應柯陣營嗆高市府開罰未戴口罩遭撤銷是欠缺法治觀念一事。（記者王榮祥攝）

2022/10/06 11:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府去年在中央5月28日口罩令前，針對未戴情況先行開罰，其中一個案提行政訴訟後判決撤銷罰單；高市衛生局副局長潘炤穎今強調，當時是根據疫情、專業評估後執行防疫措施，且全台同時間有9個縣市提前開罰。

去年5月，台灣爆發本土武漢肺炎疫情，高雄市長陳其邁於5月19日防疫記者會上宣布，市民只要沒戴口罩出門就要罰3千元；但有民眾被罰不服提行政訴訟，法官認為中央28日才開罰，沒有提早授權地方，因此認定高市府開罰無理，撤銷該張罰單。

國民黨高雄市長參選人柯志恩競辦認為防疫工作固然重要，但台灣是民主法治國家，任何人都不得凌駕法律；高市府基層人員執行上級交辦防疫工作非常辛苦，但從這次事件可看出陳其邁明顯欠缺法治觀念，陳其邁市長無視法規也不是第一次了。

潘炤穎今表示，去年5月28日前，全台很多縣市已因疫情嚴峻，實施不用勸導就直接開罰沒戴口罩的防疫措施，包含新北、桃園、基隆、花蓮、台南、雲林、新竹市、嘉義市跟高雄市。

他進一步說明，這是因為流行病學需考量傳染病防治有人、時、地等特性，根據相關資訊、疫情流行等綜合研判分析評估後，採取對應方式執行的積極防疫措施，「這是防疫上的必須」。

潘炤穎指出，在當時情境下，北部已出現嚴重傳染，當時疫苗覆蓋率仍不足、口服抗病毒藥還沒引進，當時防疫手段經評估後，確認強制戴口罩有其必要、且屬有效措施。高市疫情指揮中心參酌相關資訊，經專家小組決議，在5月19日三級警戒下，高市援引傳染病防治法第2條、36條，宣布強制戴口罩措施。

潘炤穎補充，當時是流行的是Alpha病毒，跟現在不一樣，Alpha傳染力高、也有極高重症與死亡風險，所以採取嚴謹管制措施，是依據專業、依法授權執行的防疫措施。

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