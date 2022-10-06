兇器認證！ 4屁孩拿「熱熔膠」打架鬧事差點GG

4個屁孩拿「熱熔膠」打架鬧事差點GG。（記者黃佳琳攝）

2022/10/06 10:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和鄰居張男吵架，黃找來3名友人到張男家尋仇，他們拿「熱熔膠」打破張的機車後車燈，再用腳踹鐵門，員警獲報到場將黃男等4人依妨害秩序罪送辦，高雄地院審理時，法官雖然認定「熱熔膠」是「兇器」，依法要加重其刑1/2，但考量危害不大，且張男已諒解，輕判4人緩刑2年。

判決指出，去年10月9日晚上11點多，黃姓男子因細故和鄰居張男發生爭執，兩人互相拉扯一番後，黃男致電李姓等3名友人到場助拳，4人約在林園區清水寺碰面後，一起騎車到張男家討回面子。

黃男等人下車後，從置物箱裡拿出「熱熔膠」開始砸張男的機車後車燈（毀損部分未提告），車燈打破後，他們再用腳踹鐵門，躲在家不敢出來的張男，直到員警獲報到場將黃男等人逮捕，才讓自己沒有陷入危險之中。

由於黃男等4人涉犯刑法150條妨害秩序罪，該法條規定「意圖供行使之用而攜帶兇器」得加重其刑至1/2；高雄地院審理時，法官認定黃男手上拿的「熱熔膠」足以對人的生命、身體、財產造成危害，因此認定為「兇器」，妨害秩序罪的首謀及下手實施者，可處6月以上、5年以下徒刑，再加上1/2的刑度，最重可判7年6月。

但法院開庭時，張男向法官求情，指彼此都是認識的鄰居，早知道就不要報警了，他們隔天就已經和解了，平時都很好，他不要提告，要撤回告訴，希望法官給他們一個自新緩刑機會，不要關他們。

法官見雙方都已和解，且打架時所生的危害並沒有嚴重波及公眾或有擴大現象，雖然攜帶兇器依法要加重其刑1/2，但認為得加重條件，屬於相對加重條件，並非絕對應加重條件，考量當時客觀環境、犯罪情節及危險影響、被告涉案程度等事項，認為已無加重其刑的必要，輕判4人緩刑2年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法