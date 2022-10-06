林園海岸線變更及澄清湖特定區公保地解編 內政部都委會審議通過

澄清湖周邊空拍照。（圖由都發局提供）

2022/10/06 09:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄林園海岸線環境改善工程，及澄清湖特定區公保地解編專案通盤檢討，昨天經內政部都委會審議通過；高市府指出，未來將可營造林園海岸安全及優質環境，及解編澄清湖特定區8.6公頃公共設施保留地，帶動周邊發展。

高市都發局今天表示，陳其邁市長重視林園海岸海堤老舊及養殖管線雜亂問題，責請水利局代辦「高雄市林園區港嘴、西溪及東西汕海堤整體環境營造工程」，本次審議通過的是第三階段的港嘴海堤段，屬林園人工溼地北側至港埔排水的範圍，長度約480公尺。

都發局強調，變更完成後，將接續辦理改善工程，將海堤改建有保護效能外，更可收納沿海養殖漁業管線，串聯中芸漁港南北側海岸景觀亮點，成為南高雄假日的親海休憩環境。

此外，高市都發局說，內政部都委會昨審議通過「變更澄清湖特定區計畫案」，共解編不需用的公保地約8.6公頃、樽節約48億元取得開闢費用。

其中有4處公保地透過市地重劃來解編，未來將透過公辦市地重劃，新闢公園綠地及道路等公共設施約2.15公頃，滿足在地民眾生活所需。

高市都發局強調，本次專案辦理18個主要計畫公共設施用地專案通盤檢討，都以解編後不影響未來都市發展所需為優先考量，針對「非必要性」的私有「公共設施保留地」，予以檢討解編，還地於民，目前仁武、茄定、美濃、旗山、原高雄市及澄清湖等6個計畫區，已由內政部都委會審議通過，其餘正於內政部都委會審議中。

林園海岸線變更位置示意圖。（圖由高雄市都發局提供）

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