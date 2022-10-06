披薩少一片很怪！「緊看邁」新片發布 宣告2023年底環狀輕軌成圓

「緊看邁」短片預告明年底輕軌成圓、全線通車。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/06 08:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應高雄輕軌龍貓隧道試營運，高雄市長陳其邁推出的「緊看邁」系列短片今發表新作，透過差一片的披薩、缺一角的機車輪胎、少一部分的月亮，凸顯輕軌就應該要是圓的，並宣告2023年底環狀輕軌成圓目標。

高雄市政府闡述短片內容，當雀躍的小男孩掀開紙盒，映入眼簾的Pizza竟少了一片！乘坐機車時，卻因缺了一角的輪子而停下；抬頭仰望天空，皎潔的明月竟缺了一塊。

短片進一步訴求，輕軌就應該是圓的，盼透過擬人化手法，強調市府將持續以2年拚4年的效率，力拚於2023年底將環狀輕軌成圓，完整高雄的公共運輸路網。

市府表示，推動綠色交通、加速輕軌成圓，完整的公共運輸路網，是高雄市民的期待；陳其邁上任後，市府團隊傾聽民意、面對問題，以積極溝通、集結各方專家，提出9項優化調整方案。

優化內容包括將輕軌美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向兩車道通行，並額外增設3.5米人行步道；馬卡道路轉美術館路轉彎半徑到50公尺，減少行經轉彎段的噪音；以及「以站就樹」不只帶來夢幻氛圍，更能降低噪音。

市府以「2年拚4年、高雄動起來」理念，找出解決問題的方法並尋求共識，力拚實現輕軌成圓，去年分別達成大南環段（C32-C1-C17）及C17-C20路段通車；今年10月5日通車路段延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站，更串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩，帶來更方便、美麗的交通生活。

同時預告環狀輕軌可望於2023年底全線通車，環狀輕軌路網正式成圓後，將與捷運紅線、橘線、台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，並搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，將帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，打造高雄成為宜居宜遊的綠色永續城市。

「緊看邁」短片以披薩少一塊的怪，凸顯輕軌應該成圓。（記者王榮祥翻攝）

「緊看邁」短片以月亮缺一角，凸顯輕軌應該成圓的完整性。（記者王榮祥翻攝）

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