關注中國禁台石斑魚 BBC訪高雄新港社區

英國廣播公司BBC記者今來台採訪金牌農村高雄永安區新港社區，當一日農夫體驗抓石斑魚。（記者陳文嬋攝）

2022/10/05 23:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕英國廣播公司BBC來台採訪「金牌農村」高雄永安區新港社區，關注今年中國禁台石斑魚輸入影響，社區早於2016年推動產業轉型，青年返鄉自創品牌「永安新港鮮物」，搶攻國內電商通路，銷中訂單從8成減為2成，更打入新加坡、東南亞市場，今年更轉單香港、洽談日本及北美市場；BBC記者還親身體驗抓石斑魚，感受青年返鄉活力與高雄農業軟實力。

BBC記者是要探討社區如何面對今年中國針對石斑魚產業外銷限制，並了解返鄉青年對於青創基地未來規劃與願景，以及如何讓更多青年留在農村。

高雄青年返鄉成長人數是全國第一，新港社區青年返鄉成立「安青班」，青年軍從4人成長近70人，成員專長橫跨六級產業，包括一級生產者、二級加工業者及三級行銷服務業者，更串聯當地海鮮餐廳及市集。

新港社區早於2016年歷經寒流及中國禁台石斑魚輸入等，推動產業轉型，在農業局協助下，自創品牌「永安新港鮮物」，打進國內各大電商通路。新港社區也在農業局輔導下創辦節慶活動，老中青合推「尻海風漁夫生活節、後浪市集」，再透過農業局媒合la one等知名餐廳使用新港社區石斑產品，增加當地漁民收入。

新港社區將原本外銷中國市場8成訂單降為2成，更打入新加坡、東南亞市場，今年因應中國禁台石斑魚輸入，社區將2成訂單轉到香港，目前洽談日本、北美市場。

返鄉青年蘇郁暄表示，新港社區跳脫傳統框架，透過營造自有品牌、拓展國內銷售通路、尋找外銷替代市場，搭配在地特色活動行銷，成功轉型因應市場改變，讓產銷影響降到最低。

蘇郁暄說，未來希望打造青創培力基地，創造合適的環境及產業，讓更多年輕人留在社區，讓農村活化再生，讓更多人感受社區魅力。

高雄市農業局長張清榮表示，新港社區是第二屆金牌農村競賽六都唯一金牌社區，是農村再生標竿及典範，市府將與農委會水土保持局持續合作，讓新港社區成為讓青年盡情發揮的青創基地。

張清榮指出，新港社區將於今年10月8至10日國慶連假在永安區鑽石沙灣，辦理第二屆尻海風漁夫生活節，歡迎民眾攜家帶眷前往參加，感受新港社區特有農村風情。

英國廣播公司BBC記者與金牌農村高雄永安區新港社區總幹事陳坤成（左四）、青年軍代表蘇郁暄（左五）合照。（記者陳文嬋攝）

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