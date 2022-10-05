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    首頁　>　高雄市

    高雄輕軌「龍貓隧道」開通！陳其邁：輕軌是城市旅遊最佳選擇

    市長陳其邁體驗輕軌最新、最美路段，旁邊的議員陳慧文（左一）被美景吸引，沒跟著陳其邁喊讚。（記者李惠洲攝）

    市長陳其邁體驗輕軌最新、最美路段，旁邊的議員陳慧文（左一）被美景吸引，沒跟著陳其邁喊讚。（記者李惠洲攝）

    2022/10/05 18:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C20「台鐵美術館站」到C24「愛河之心站」今（5）日下午啟動試營運，包含被稱為「龍貓隧道」的最新路段也通車，吸引不少乘客搭乘；市長陳其邁也搭上輕軌親自體驗，形容輕軌將是城市旅遊最佳選擇。

    高雄輕軌路線為環狀、也稱環狀輕軌，全長22.1公里、設置38站，從2015年10月第一階段4站試營運開始，連同昨天啟用最新路段，7年間共分7段陸續通車，服務範圍累計達31站、17.1公里，總營運里程進度77％。

    高雄市捷運局說明，C20台鐵美術館站到C24愛河之心站4年前一度停工，市長陳其邁兩年前上任後，委由副市長林欽榮組專案小組，積極彙整地方意見與專業面向，提出九大改善方式後宣布復工。

    尤其是美術館路段整個往北移動，除保留道路完整、還讓輕軌列車行經5百公尺長的小葉欖仁樹林間，營造出如同龍貓隧道般的優雅景致，瞬間引爆高人氣。

    陳其邁今主持新路段試營運儀式，他形容這段輕軌很關鍵，要感謝居民支持、更要感謝捷運局同仁辛苦這麼久，今天最開心的應該就是捷運局團隊，讓輕軌成圓理想再往前推進；他同時強力促銷輕軌，認為城市旅遊最佳選擇就是乘坐輕軌。

    高雄市捷運局表示，即日起至12月18日，在輕軌新路段5個站上車即可享免費搭乘；捷運警察也再次提醒，試營運後切勿為拍美照闖入軌道，違者將開罰。

    高雄輕軌龍貓隧道今開始試營運。（記者李惠洲攝）

    高雄輕軌龍貓隧道今開始試營運。（記者李惠洲攝）

    輕軌新路段特色多，被譽為最美一段。（記者李惠洲攝）

    輕軌新路段特色多，被譽為最美一段。（記者李惠洲攝）

    輕軌新路段試營運，蜜柑號彩繪列車擔綱首航。（記者李惠洲攝）

    輕軌新路段試營運，蜜柑號彩繪列車擔綱首航。（記者李惠洲攝）

    陳其邁今主持輕軌美術館段試營運儀式。（記者李惠洲攝）

    陳其邁今主持輕軌美術館段試營運儀式。（記者李惠洲攝）

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