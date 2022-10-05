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    輕軌「龍貓隧道」全台最美！ 卻是住戶抗爭下「美麗的錯誤」

    輕軌「龍貓隧道」源自豪宅住戶「美麗的錯誤」。（記者黃旭磊攝）

    輕軌「龍貓隧道」源自豪宅住戶「美麗的錯誤」。（記者黃旭磊攝）

    2022/10/05 18:07

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄輕軌C20至C24站下午3點通車試營運，不少鐵道迷搶拍擋道，「蜜柑號」首航狂按喇叭，鐵道迷盛讚「全台最美軌道區間」，而這段最美1.2公里「龍貓隧道」源自對面整排豪宅住戶抗爭。

    「這真是個美麗的錯誤」，輕軌C21A內惟藝術中心站對面豪宅管委會對本報表示，軌道原設計在美術館路中央，地下停車場一上來必須急轉彎避免撞到列車，整排住戶於2018年起掛白布條抗議，沒人願意出門就看到輕軌，經與市府、護樹團體協調北移軌道，意外造就最美「龍貓隧道」。

    輕軌二階規劃爭議不斷，辦理超過44場公聽會，其中以2021年4月、陳其邁上任第二年抗爭最激烈，當時美術館路十幾棟大樓管委會出面抗爭，住戶楊小姐痛批輕軌美術館路線選擇不當，當場剃髮抗議，住在附近的高雄市議員陳致中參與協調，由捷運工程局規劃北移軌道，切進美術館園區。

    陳致中表示，輕軌軌道、臨停送貨車影響老人家富復巴士進出，上週協助皇苑等2棟社區，協調美術館路動線再往北移，擴大住戶車道範圍。

    台灣森林城市協會理事長莊傑任參與協商過程；莊傑任表示，北移軌道犧牲數十顆小葉欖仁生命，而列車行駛林蔭間，需確保樹幹根系不因震動受破壞，每年夏末、入秋有4次季節落果，行車安全或有隱憂。

    高雄市副市長林欽榮提到北移過程；林欽榮説，9項優化方案重點就是1.2公里「龍貓隧道」，反對最力的美術館路路段全面往北移，兩個軌道內移，留下來整條美術館路給車道，形成大家意想不到地，非常美麗的一個小葉欖仁隧道，大家都非常驚艷。

    住戶曾聯手要求軌道北移。（記者黃旭磊攝）

    住戶曾聯手要求軌道北移。（記者黃旭磊攝）

    「蜜柑號」首航「龍貓隧道」。（記者黃旭磊攝）

    「蜜柑號」首航「龍貓隧道」。（記者黃旭磊攝）

    鐵道迷盛產全台「最美軌道區間」。（記者黃旭磊攝）

    鐵道迷盛產全台「最美軌道區間」。（記者黃旭磊攝）

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