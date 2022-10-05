貨運司機車上偷吃茶妹狂吸 「破皮」 行車記錄器怪聲洩姦情

貨運司機車上偷吃，行車記錄器怪聲洩姦情。（示意圖）

2022/10/05 13:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市洪姓貨車司機，去年8月被老婆意外發現貨車行車紀錄器中，錄到女子嬌喘、接吻、呻吟聲及「親到嘴唇都紅了」、「不想放你走」、「破皮了（女）、是我咬的嗎?（男）」等親密對話，洪男辯，只是在車上吃東西，但無法解釋為何「吸破皮」，橋頭地院判被告賠妻子10萬元，可上訴。

原告林女主張：她與被告洪男結婚12年，卻與賣茶飲的李姓女子發展不正常互動關係，她在去年8月從家中自小貨車之行車紀錄器之錄影發現被告2人於去年8月23日下午4時在車上共處達半小時，過程中有眾多接吻、呻吟聲及親密對話，侵害其配偶權，被告應連帶給付原告60萬元。

洪男辯稱，當時2人是在車上吃麵、聊天，錄影只能聽到聲音，聲音裡面出現的聲音都是吃東西（吃麵、滷蛋、芭樂等）的聲音，並非親吻，並無不正當交往。

法官勘驗紀錄器，顯示被告2人當時在車上曾出現「親到嘴唇都紅了。」、「不想放你走」、「破皮了（女）、是我咬的嗎?（男）」、「我有咬到喔?（男）這不是咬到，這是吸到有點皮薄了（女）」等對話，且曾出現「嗯嘛」之明顯親吻聲，李女還以「哈尼」稱呼洪男，堪認被告2人互動親密，且有親吻之行為。

被告雖辯稱都是吃東西，但無法解釋吃東西為何會有一個人破皮，另一個人詢問是否為其所咬之情形，以及為何需要發出「嗯嘛」聲音，所辯自難憑採。確已逾越男女交往分際，侵害原告配偶權，判被告賠償10萬元，可上訴。

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