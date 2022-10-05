5連霸高市議員林宛蓉最終回總質詢 陳其邁、康裕成致敬

連5屆高市議員林宛蓉，今進行任內最終回總質詢。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/05 14:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕連任5屆、下屆不再參選的高市議員林宛蓉，今進行20年議員生涯最終一回總質詢，議員好友康裕成全場旁聽她細數20年來爭取種種建設，感慨眼淚都快掉下，市長陳其邁則指出：「台灣有需要的地方，未來一定還會看到林議員」。

民進黨高市議員林宛蓉選區在前鎮、小港，她在縣市合併前擔任過2屆議員，大高雄合併後再連任3屆議員，連續5屆議員計20年任期，今年決定交棒給新世代，退居二線服務鄉親。

今天是林宛蓉議員任內最後一次總質詢， 她細數這20年來所爭取的種種建設、以及質詢的點點滴滴，在旁全程陪伴的康裕成感慨表示眼淚都快掉下來，因為林宛蓉讓她想起這20年來高雄的改變，是如何辛苦的從大建設時代邁向大產業時代！

康裕成說，今天林宛蓉的質詢，沒有看稿卻能侃侃而言、對市政建設的嫻熟能信手捻來如數家珍，這麼資深嫻熟市政專業的議員不再連任，實在是高雄市民的損失，要謝謝她，5屆議員做了好多事！

林宛蓉今質詢表示，有好的市長才能帶領出好的市府團隊，她所有問政成果都有市府團隊的大力支持，有好的市長才讓高雄變得更好。

在產業經濟發展上，選區內的亞灣區已成全球投資新亮點，高雄港埠旅運中心、流行音樂中心、世貿展覽館、高雄圖書館、捷運輕軌、205兵工廠遷移開發、前鎮漁港改造等建設，均已美夢成真。

她提到自己積極爭取的優化教育環境部分，推動新建校舍有4校5棟，改建校舍10校14棟，耐震補強有26校59棟；另大力推動橋樑興建，包括前鎮之星、明鳳橋、興仁橋、民安橋、五甲媽祖港橋等。

此外，她也積極推動開闢及改造公園，健全排水防洪、社會福利、交通友善環境等，也是她任內最關切的議題。

林宛蓉說，儘管不再連任，但還有許多尚待執行追蹤的事項，包括918地震受災學校儘快完成修復、成立台語教學專班等，希望市府持續落實，尤其是讓高雄成為全國第一個設置臺語教學專班的縣市。

陳其邁在總質詢後向林宛蓉致敬，指出林宛蓉擔任議員一路走來、非常辛苦，尤其為維護小朋友健康，努力推展蔬食日，並在爭取學生就學權、公園社區改造及捷運建設上，令人感佩，認為「台灣有需要的地方，未來一定還會看到議員」。

連五屆高市議員林宛蓉今最終回總質詢，市長陳其邁獻花致敬，感謝她為地方付出。（記者王榮祥翻攝）

議員康裕成（左）、觀光局長周玲妏（右）與任內最後一次質詢的林宛蓉合影。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法