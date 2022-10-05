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    首頁　>　高雄市

    藍營將龍貓隧道歸功韓國瑜 陳其邁競辦：這說法連龍貓都聽不下去！

    高雄輕軌最美路段「龍貓隧道」今下午通車試營運。（記者王榮祥翻攝）

    高雄輕軌最美路段「龍貓隧道」今下午通車試營運。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/05 12:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌龍貓隧道爆紅，今下午將通車試營運，針對藍營議員把龍貓隧道歸功韓國瑜跟國民黨，陳其邁競選辦公室發言人高閔琳今嚴正駁斥，反嗆藍營的說法、連龍貓都聽不下去。

    高閔琳指出，韓國瑜上任後專家會議建議輕軌續建，但韓國瑜仍執意停建，不久便開始請長假，足足讓市民多等685天，甚至陳其邁市長上任後表示續建輕軌，國民黨都還在反對，停工輕軌反對輕軌的人現在還來邀功？

    她表示，韓國瑜上任第一天宣布即刻停工，而國民黨則是在陳其邁市長宣布續建後依然反對；不只個別議員質詢反對，而是整個國民黨團都還在反對。

    高閔琳強調，龍貓隧道是在陳其邁市長任內規劃執行，陳其邁更曾在議會針對國民黨表達反對輕軌時答詢表示「韓市長過去不做的事，我來做」。

    她質疑反對輕軌的是國民黨、停工的也是國民黨、讓市民多等685天的還是國民黨；而讓輕軌復工的陳其邁、蓋輕軌的也是陳其邁、完工的也是陳其邁，到底國民黨有什麼資格來收割政績？

    高閔琳更翻出議會質詢畫面，確認國民黨多位議員都曾在議會公開質詢反對輕軌，這些人怎麼現在還有臉說龍貓隧道是韓國瑜、葉匡時過去的政績？這樣的說法，連龍貓都聽不下去！

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