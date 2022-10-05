高雄輕軌最美路段下午通車 捷警評估這「兩地」恐常有違規

高雄輕軌最美路段今下午通車試營運，捷警將在熱門違規地點加強巡邏。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/05 10:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌最美路段C20至C24新路段今下午通車試營運，高雄捷警評估兩個場域最可能出現違規情況，除了人氣最夯的龍貓隧道週遭，C22聯合醫院站也常有民眾為趕時間、違規跨越軌道，節警將加強巡邏，通車後將嚴格取締。

高雄輕軌C20臺鐵美術館站至C24愛河之心站，今下午將正式通車試營運，網路上陸續傳出熱門拍照打卡景點，吸引不少民眾前往取景，有民眾為拍照卻任意闖入軌道區，除影響到輕軌行車秩序外，也危及自身安全。

捷警另注意到，C22聯合醫院站為目前距離醫療院所最近的輕軌車站，有部分民眾疑似為了趕時間，未能依循安全通行路線、任意跨越輕軌軌道，一旦通車試營運後，將有影響輕軌行車及自身安全疑慮。

為此，捷警隊已針對新通車路段（C20至C24）區間派員加強巡邏及定點守望勤務，並置重點於「網紅拍照路段」及「聯合醫院站」兩個區域，對於民眾任意闖入軌道區、植草區行為加強宣導外，通車營運後，將針對民眾任意闖入的違規行為予以開罰。

捷警呼籲民眾，高雄輕軌系統的路權範圍（軌道區、植草區綠廊） 嚴禁任意闖入，以避免發生危險，違者依據「大眾捷運法」規定，最高將可處新台幣7500元罰鍰。

高雄捷警彙整輕軌新路段可能違規場域。（記者王榮祥翻攝）

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