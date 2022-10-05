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    首頁　>　高雄市

    台灣獼猴禁止私養 高市農業局：11月底前未通報最重罰25萬

    台灣獼猴禁止私養，農業局表示，11月底前未通報最重可罰25萬元。（市府提供）

    台灣獼猴禁止私養，農業局表示，11月底前未通報最重可罰25萬元。（市府提供）

    2022/10/05 09:28

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局今表示，行政院農業委員會公告台灣獼猴自10月1日起為禁止飼養動物，私養台灣獼猴必須於11月30日前通報農業局，並將台灣獼猴交由農業局妥處，12月1日起發現私養台灣獼猴者，將依動物保護法開罰5萬至25萬元，並沒入獼猴。

    台灣獼猴於108年1月9日從保育類野生動物調整為一般類野生動物，很多民眾以為台灣獼猴不再是保育類野生動物，竟隨意飼養造成私養亂象，不僅造成人猴衝突頻傳、影響私養獼猴身心健康，更有人畜共通傳染病的風險。

    農業局表示，農委會於9月30日正式公告，除原已登記飼養在案、經農業局救護收容個體，或學術研究、動物園等供教育學術所飼養的台灣獼猴得繼續飼養外，其餘皆必須於11月30日前通報1999或農業局07-7106951，並應將獼猴交由農業局委託壽山動物園收容暫養，進行健康狀態、野外適應評估，在健康良好並進行野放訓練後擇期野放。

    農業局強調，民眾若於12月1日起發現私養台灣獼猴者，將逕依動物保護法處5萬至25萬元罰鍰，並沒入獼猴，並為杜絕不法飼養獼猴，農業局歡迎民眾撥打1999檢舉，檢舉屬實者將致贈精美紀念品1份。

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