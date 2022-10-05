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    首頁　>　高雄市

    男在洗衣店偷走整籃女衣物 落網竟稱「沒有適合我穿的」

    賴男洗衣店偷走吳女整籃衣物，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

    賴男洗衣店偷走吳女整籃衣物，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

    2022/10/05 08:49

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市賴姓男子日前到鳳山區新強路1間自助洗衣店內，發現吳姓女子衣物已經烘乾，卻不見人影，直接整籃衣物打包帶走，警方循線通知賴男到案，他竟稱「沒有適合我穿的」已經隨意丟棄，吳女爆氣損失4000元，警訊後昨將賴男依法送辦。

    警方調查，吳姓女子10月1日拿衣服到鳳山區新強路洗衣店烘乾，先行離開1小時後折返取衣，赫見整籃衣物不翼而飛，損失金額4000元，向鳳山警分局新甲派出所報案。

    警方調閱店內監視器，發現一名可疑男子身著藍色上衣、黑色長褲，手持塑膠袋走進店內，四處觀望後見沒人在場，就將吳女整籃烘乾衣物全部裝袋取走。

    警方擴大調閱周邊監視器畫面，以車追人鎖定賴男涉案，前天通知他到案說明，賴男坦承竊取衣物，稱得手後發現尺寸、款式沒有適合的，已經隨意丟棄，忘記棄置地點，難以尋回衣物。

    警訊後昨將賴男依竊盜罪嫌移送法辦，吳女事後聽聞警方轉知賴男說詞，氣急敗壞說「偷的時候怎麼不會看男生還女生的衣服」。

    鳳山警方呼籲民眾，自助洗衣店無人看管，衣物易成為竊賊下手的目標，雖然店內有監視器，也張貼警語，卻也防不了宵小下手，建議民眾還是自行在場，或是請人代為看管，較為保險。

    賴男洗衣店偷走吳女整籃衣物，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

    賴男洗衣店偷走吳女整籃衣物，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

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