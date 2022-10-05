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    找老相好按摩凍未條 男子硬上賠65萬再被判刑

    郝男涉嫌性侵按摩女服務生，被高雄高分院判罪。（情境照）

    郝男涉嫌性侵按摩女服務生，被高雄高分院判罪。（情境照）

    2022/10/05 07:13

    〔記者鮑建信／高雄報導〕郝姓男子深夜回老東家按摩，找先前老相好服務，不料酒後亂性失控，涉嫌強壓對方在床撫摸私處、吸胸，甚至指侵、性侵，被地院依妨害性自主罪判刑4年半，高雄高分院審酌他賠償65萬元，改判3年2月，可上訴。

    判決書指出，郝姓被告曾在高雄市三民區一家高級按摩店擔任晚間幹部，後來雖因故離職他就，但曾前往消費過，並指定被害人小茹（化名）按摩，2人還一同在包廂抱著睡覺，有說有笑。

    2019年11月25日晚上11點40分，他又去找小茹按摩，卻因酒後失控亂性，挾其體力優勢，無視小茹掙扎並出言拒絕，強行以手及嘴摀住嘴巴，並以手及身體將她強壓在按摩床上，涉嫌性侵得逞，而小茹則趁他休息時，打電話向其男友求救。

    三民第一分局接獲報案，員警隨後在地下室樓梯間找到郝男，依涉嫌妨害性自主罪移送高雄地檢署偵辦、起訴。

    郝嫌雖坦承上下其手，但堅決否認強制性交，並說，指侵、性侵均經小茹同意。

    高雄地院據小茹、警員等證詞，認定郝所辯不足採，判處有期徒刑4年6月，他不服上訴後，二審合議庭審酌他未全部認罪，但與小茹達成調解成立，賠償65萬元，改判徒刑3年2月，尚未確定。

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