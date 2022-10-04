全國首見！高雄滯洪池凌波仙子繁殖成功 迎來9隻小水雉

高雄岡山區典寶溪滯洪池首見珍貴稀有保育鳥類水雉繁殖成功，圖為水雉親鳥帶著小水雉覓食、嬉戲。（讀者提供）

2022/10/04 22:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局與高雄市野鳥學會於岡山區典寶溪滯洪池營造棲地，今年迎來9隻珍貴稀有保育鳥類水雉棲息，近來更全國首見築4巢繁殖成功，孵育至少9隻小水雉，鳥會肯定是好的教育案例，人為改變滯洪池現況，提供更多生物生存。

岡山區典寶溪A、B區滯洪池總面積59公頃，水利局攜手高雄鳥會進行棲地營造，種植原生印度莕菜等浮葉植物，加上今年氣候良好，水芙蓉生長茂盛，迎來9隻水雉棲息。

近來更全國首見3隻母鳥、6隻公鳥於滯洪池築4巢繁殖成功，孵育至少9隻小水雉，民眾近來走訪典寶溪滯洪池，可見水雉親鳥帶著小水雉覓食、嬉戲，溫馨畫面令人振奮。

高雄鳥會總幹事林昆海肯定這是好的教育案例，人為改變滯洪池現況，種植水生浮葉植物，改善生態、景觀，提供更多生物生存。

林昆海呼籲市府公共水域應多種植水生植物，包括公園生態池等，要改善生態與景觀，必須增加水生植物多樣性，種植更多浮葉植物，改變生態食物鏈，才能讓水雉生存，豐富生物多樣性。

水利局表示，市府不只防洪治水，更致力生態保育，營造棲地水環境，維護鳥類等生態，吸引更多生物棲息，進一步復育生態，拉近人與大自然的距離。

高雄岡山區典寶溪滯洪池首見珍貴稀有保育鳥類水雉繁殖成功，圖為水雉親鳥帶著小水雉覓食、嬉戲。（讀者提供）

高雄岡山區典寶溪滯洪池首見珍貴稀有保育鳥類水雉繁殖成功。（高雄鳥會提供）

高雄岡山區典寶溪滯洪池首見珍貴稀有保育鳥類水雉繁殖成功。（高雄鳥會提供）

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