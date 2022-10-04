誘拐少年女舍同居月餘狂戰28回 女大生懷孕挨告緩刑定讞

小真涉嫌宿舍「嘿咻」少年，被橋頭地院判緩刑確定。（記者鮑建信攝）

2022/10/04 22:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕女大生小真（化名）誘拐少年在學校宿舍同居月餘，涉嫌「嘿咻」高達28次，後因懷孕流產姊弟戀始曝光，橋頭地院審酌她取得諒解，依妨害性自主罪併處徒刑10月、緩刑3年定讞。

判決書指出，2020年7月初，小真與住在高市少年阿榮（化名）參加某團體舉辦網友活動而認識，並於19日起至9月5日止，在學校女生宿舍共「嘿咻」28次，後因懷孕告知阿榮和他的母親，戀情始曝光。警方接獲報案後，依故意對少年妨害性自主罪，將她移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

小真應訊曾指稱，是遭阿榮強暴、脅迫，始發生性關係，否認犯行。

法官調查，性行為地點在宿舍，次數眾多、頻率非低，小真倘若被脅迫，應可向管理員或其他同學求助，又豈會捨此不為，反而容任對方續住宿舍，並因此遭強制性交長達月餘。

此外，法官指出，2人交往期間，小真還帶少年回彰化老家，後因他家屬報警協尋始找到，若受到要脅，為何未向家人求助，更何況參諸兩造LINE紀錄，均未見她曾怨懟遭性侵之事，反而是「老公」稱呼對方，所辯不足採信。

不過，審酌雙方兩情相悅，小真最後改口認罪，並獲得阿榮諒解，所犯28罪各處徒刑2月，併執行刑10月，宣告緩刑3年，以啟自新。

檢方收到判決書後，認為量刑妥適放棄上訴﹔小真獲緩刑，也不願上訴，而告定讞。

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