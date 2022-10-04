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    首頁　>　高雄市

    韓國瑜南下高雄會晤柯志恩 雙方談35分鐘「沒提太多選戰」

    韓國瑜與柯志恩在高雄碰面。（柯志恩競辦提供）

    韓國瑜與柯志恩在高雄碰面。（柯志恩競辦提供）

    2022/10/04 18:26

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜今天南下高雄，參加同鄉會活動，下午並與國民黨高雄市長參選人柯志恩碰面，柯受訪時表示，韓國瑜聊到他對高雄未來的想法與雙方家人，但沒談到太多的選戰策略。

    針對今天雙方會面情形，柯志恩今天傍晚5點半受訪時表示，「剛剛與韓市長見面了，雙方談了約半小時，韓市長今晚有一場同鄉會活動，他在參加同鄉會活動前，與我聊聊，是非常輕鬆場合！」

    柯說，韓國瑜特別提到，高雄是一個充滿希望城市，希望有機會能與國際接軌，讓高雄基層勞工人民有更好待遇。「雙方以比較輕鬆方式茶敘，沒有太多談到選戰策略，純粹談到高雄未來及彼此家人！」

    柯志恩強調，韓國瑜現在是國民黨中央助選團副團長，未來有機會應該會到不同地方，幫不同人造勢及宣講，這要由韓團隊發布。

    媒體問說「雙方是否談到930當天造勢看法？」柯志恩說「沒有特別聊到這部分，因為我跟韓市長家人蠻熟的，就聊到最近家人狀況，有時候談到韓市長對高雄的想法，他今天最主要參加同鄉會活動，剛好在同鄉會聚餐之前，剛好有空檔，私下找我交換意見，是非常輕鬆的茶敘」。

    柯志恩說，韓國瑜現在變得白白胖胖的，反而她變得黑黑瘦瘦的，剛好相反。

    媒體追問「這是妳宣布參選後，雙方第一次見面嗎？」柯有些欲言又止說「被你們知道的第一次」， 但彼此有一些Line、電話聯絡，畢竟家人還有一些互通，「韓市長目前為止，都不太談政治問題，還是定位為剛好有朋友到高雄來，這樣子的聊天。」

    媒體再問「今天有提到陳其邁嗎？」柯說，他當然不會提到，35分鐘怎麼會有時間談到陳其邁，純粹就是閒聊方式，請大家放輕鬆。

    至於選前之夜會邀請韓國瑜站台嗎 柯志恩表示「今天沒談到這部分」；另針對韓國瑜是否傳授教戰手則？柯志恩強調，韓市長跟她的風格非常不一樣，她也沒辦複製韓的選戰策略。

    黨內透露，韓國瑜將於10月10日再來高雄，公開替已故的高雄市議會議長許崑源女兒許采蓁站台。

    柯志恩今天傍晚受訪，坦承與韓國瑜碰面。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩今天傍晚受訪，坦承與韓國瑜碰面。（記者葛祐豪攝）

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