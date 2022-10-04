高市交通優化 AI智慧化號誌展現科技漁港新風貌

高雄AI智慧化號誌因應前鎮漁港轉型，優化交通展現科技漁港新風貌，副市長林欽榮（左）今親赴監控中心巡查。（記者黃良傑攝）

2022/10/04 17:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕為紓解未來前鎮漁港轉型後衍生的觀光人車潮，高市府交通局應用AI影像分析技術，導入即時交通預測及建置智慧號誌控制管理系統，全力推動「前鎮漁港整體交通規劃及建設計畫」，該系統即日起啟用，建構智慧交通技術介面，妥善管理前鎮漁港周邊交通秩序與提升通行安全。

交通局指出，積極推動高雄前鎮漁港改造與升級，鑑於港區周邊大型車流量大，加上觀光車流加重港區聯外道路負荷，為降低此一交通衝擊，確實掌握港區周邊交通問題，市府應用AI影像分析技術、導入即時交通預測及建置智慧號誌控制管理系統。

副市長林欽榮今前往交通局智慧運輸中心視察該系統建置進度，他表示，前鎮漁港將成為最現代化的觀光漁港，這套AI智慧交通號誌系統應用，將偵測蒐集所得交通數據，作為疏導策略之依據，並透過24小時不間斷調適紅綠燈秒數，可以有效達到降低路口停等延滯、增進幹道續進效率，以利改善多號誌化路口紓解及提升整體系統道路服務水準目標。

交通局表示，前鎮漁港主要幹道新生路段，北起漁港路口，南至漁港南一路口，再加上其周邊支線總計有8處號誌化路口，共佈設16套AI影像偵測器及10套VD偵測器，透過AI影像分析辨識軟體為針對各路口進行設計，具物件偵測、辨識與追蹤能力，可進行車種辨識、路口流量、速率、轉向量等辨識。

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