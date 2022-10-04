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    首頁　>　高雄市

    陳其邁合體蔡小虎演唱「春夏秋冬」 高市6000長輩high翻巨蛋

    高雄市長陳其邁（右）與藝人蔡小虎（左）合唱「春夏秋冬」。（記者方志賢攝）

    高雄市長陳其邁（右）與藝人蔡小虎（左）合唱「春夏秋冬」。（記者方志賢攝）

    2022/10/04 17:03

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市社會局今下午舉辦社區關懷據點成果展，邀請本土藝人為銀髮長者獻唱台語老歌，市長陳其邁也與藝人蔡小虎合唱「春夏秋冬」，現場歡聲雷動，「安可」聲不斷，陳其邁應要求又加碼獻唱「快樂的出帆」，最後他更自嘲是「被政治耽誤的歌手！」場面溫馨

    社會局今在高雄巨蛋舉辦「哇雄讚!銀光閃耀音樂會暨據點成果展」，共有150個社區照顧關懷據點、近6000名銀髮長者參加，除了據點長輩表演外，還邀蔡小虎、劉福助、龍千玉、向娃等藝人獻唱台語老歌。

    蔡小虎率先登場演唱「春夏秋冬」，當唱到「春夏秋冬一天過一天，對你的思念」，陳其邁也從舞台後方現身，現場掌聲雷動，演唱結束，「安可」聲此起彼落，陳其邁又加碼獻唱「快樂的出帆」，讓長輩聽得如癡如醉，跟著一起哼唱。

    陳其邁笑說，為了準備演唱，昨晚在家偷練了很久，之前因為唱「紅豆」掉漆，出現創傷症候群，他會繼續加油。

    陳其邁也表示，為實現讓長輩在地安老的承諾，以2年拚4年，已新增110處據點，全市目前有485處關懷據點，他要感謝各據點的服務人員及志工夥伴，辦理各項健康促進活動及靜態課程，讓長輩在地老化、就近使用服務，達到延緩老化功效。

    市長陳其邁與銀髮長者互動合照。（記者方志賢攝）

    市長陳其邁與銀髮長者互動合照。（記者方志賢攝）

    社會局今在高雄巨蛋舉辦「哇雄讚!銀光閃耀音樂會暨據點成果展」近6000名銀髮長者參加。（記者方志賢攝）

    社會局今在高雄巨蛋舉辦「哇雄讚!銀光閃耀音樂會暨據點成果展」近6000名銀髮長者參加。（記者方志賢攝）

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