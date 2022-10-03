可藏2000人！ 陳其邁推銷西子灣秘境

西子灣隧道至今還掛著「高雄港務局戰時指揮部」的牌子。（記者王榮祥翻攝）

2022/10/03 22:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌新路段因「龍貓隧道」引發熱議！市長陳其邁今晚又推銷另一處、將於台灣設計展開放探訪的隧道，這秘境位在西子灣、可容納兩千多人藏在裡面，他認為如果喜歡龍貓隧道的幽靜、應該也會喜歡這裡。

陳其邁指出，2022台灣設計展在高雄，打開了城市防空洞秘境！在哈瑪星直通中山大學的西子灣隧道，其實內有玄機，壁面可通往隱藏版的防空設施，通道內曲折交錯，讓人有時空旅行的感覺。

他說明，2004年，文化局將西子灣隧道及其防空設施指定為歷史建築，這處長達400公尺、可容納兩千多人避難的港區防空設施，至今還掛著「高雄港務局戰時指揮部」的牌子，裡面有避難、醫護、行政等舊港務局戰時指揮部的設施空間。

原本被視為禁地的防空隧道，如今成為空間活用的文化場域，9/30至10/23「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」，透過插畫設計與聲景設計，導入最身歷其境的防空演習，讓你實際感受神秘、特殊的歷史氛圍。

陳其邁說，如果，喜歡龍貓隧道的幽靜，應該也會喜歡這個秘境；如果喜歡享受城市輕軌交通建設的進步，那更不能錯過高雄歷史記憶的精彩，鼓勵想一探究竟的民眾，把握機會到高雄幣平台預約！

西子灣隧道可容納兩千多人躲避空襲。（記者王榮祥翻攝）

9/30至10/23「部署壽山—西子灣隧道與全民防衛展」，透過插畫設計與聲景設計，讓你實際感受神秘、特殊的歷史氛圍。（記者王榮祥翻攝）

2022台灣設計展在高雄，打開了西子灣城市防空洞秘境。（記者王榮祥翻攝）

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