太陽能發電站終止合約 高雄鳳山誠智里促市府闢公園停車場

高雄誠智里國有地太陽能發電站已終止國有地承租合約，地方促市府加速闢建公園與停車場。（記者陳文嬋攝）

2022/10/03 22:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕有業者向國產署租高雄市鳳山區誠智里灣頭南巷1處國有地，計畫設置太陽能發電站，里長黃桂花帶領里民表達反對意見，爭取開闢複合式公園，市府朝向開闢公園附設停車場使用，地方期盼市府加速推動，力拚今年底前動工。

光電業者去年向國產署承租誠智里灣頭南巷1.28公頃土地，市府經發局核准廠商興辦計畫及完成備案登記，但因與民宅僅相距6米道路，地方擔心影響健康，里長黃桂花與里民堅持反對，爭取複合式公園。

市府經發局表示，市府已廢止該地號原核准的興辦事業計畫，財政部國產署南區分署也已終止租約，市府經過多次研商會議，已就該土地做為公共使用的可行性進行審慎分析與評估，未來該處土地將朝向規劃開闢做公園並附設停車場使用為方向使用。

國產署指出，已於7月13日終止租約，將於10月27日與業者現地點交收回土地，強調市府於國產署終止租約後，已能提出無償撥用申請，國產署將於市府提出申請後，盡快無償撥用土地，提供市府作為公眾使用。

誠智里長黃桂花表示，國產署既然與太陽能發電站終止合約，請市長陳其邁發揮「緊緊緊」精神，盡速啟動無償撥用計畫，向國產署爭取土地，闢建公園與停車場，不要讓地方等太久，希望能趕在今年底前動工，讓地方看見市府決心。

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