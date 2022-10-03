為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    太陽能發電站終止合約 高雄鳳山誠智里促市府闢公園停車場

    高雄誠智里國有地太陽能發電站已終止國有地承租合約，地方促市府加速闢建公園與停車場。（記者陳文嬋攝）

    高雄誠智里國有地太陽能發電站已終止國有地承租合約，地方促市府加速闢建公園與停車場。（記者陳文嬋攝）

    2022/10/03 22:58

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕有業者向國產署租高雄市鳳山區誠智里灣頭南巷1處國有地，計畫設置太陽能發電站，里長黃桂花帶領里民表達反對意見，爭取開闢複合式公園，市府朝向開闢公園附設停車場使用，地方期盼市府加速推動，力拚今年底前動工。

    光電業者去年向國產署承租誠智里灣頭南巷1.28公頃土地，市府經發局核准廠商興辦計畫及完成備案登記，但因與民宅僅相距6米道路，地方擔心影響健康，里長黃桂花與里民堅持反對，爭取複合式公園。

    市府經發局表示，市府已廢止該地號原核准的興辦事業計畫，財政部國產署南區分署也已終止租約，市府經過多次研商會議，已就該土地做為公共使用的可行性進行審慎分析與評估，未來該處土地將朝向規劃開闢做公園並附設停車場使用為方向使用。

    國產署指出，已於7月13日終止租約，將於10月27日與業者現地點交收回土地，強調市府於國產署終止租約後，已能提出無償撥用申請，國產署將於市府提出申請後，盡快無償撥用土地，提供市府作為公眾使用。

    誠智里長黃桂花表示，國產署既然與太陽能發電站終止合約，請市長陳其邁發揮「緊緊緊」精神，盡速啟動無償撥用計畫，向國產署爭取土地，闢建公園與停車場，不要讓地方等太久，希望能趕在今年底前動工，讓地方看見市府決心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全國最大里4人角逐里長 粗估約8000票勝出
    2022/09/13 11:39

    全國最大里4人角逐里長 粗估約8000票勝出
    高雄市890里長1654人競逐 有325個里1票就當選
    2022/09/07 00:15

    高雄市890里長1654人競逐 有325個里1票就當選

    大自然生產的保養品 華盛頓水蜜桃
    高雄過埤、高鳳一路路口好危險 地方爭取禁大型車改道
    2022/09/06 23:35

    高雄過埤、高鳳一路路口好危險 地方爭取禁大型車改道
    高雄誠智里反對太陽能光電場 市府：要求業者立即停工
    2021/10/28 21:48

    高雄誠智里反對太陽能光電場 市府：要求業者立即停工

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    鳳山綠園道兩側道路 連署通過更名「文享街」
    2021/10/18 22:31

    鳳山綠園道兩側道路 連署通過更名「文享街」
    高市誠智里反對國有地設太陽光電 爭取複合式滯洪池公園
    2021/09/27 23:45

    高市誠智里反對國有地設太陽光電 爭取複合式滯洪池公園
    高雄市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播